https://ria.ru/20210309/kitay-1600426536.html

В период "Праздника Весны" в Китае значительно сократился пассажиропоток

В период "Праздника Весны" в Китае значительно сократился пассажиропоток

Объем пассажирских перевозок в Китае значительно сократился во время периода "Праздника Весны" (сезон массовой внутренней миграции населения Китая в связи с... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T11:41

2021-03-09T11:41

2021-03-09T11:41

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 9 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем пассажирских перевозок в Китае значительно сократился во время периода "Праздника Весны" (сезон массовой внутренней миграции населения Китая в связи с традиционным Новым годом по Лунному календарю) 2021 года. свидетельствуют официальные данные.Согласно данным, обнародованным в рамках совместного механизма Госсовета КНР в области профилактики и контроля COVID-19, в период “Праздника Весны”, который в этом году длился с 28 января по 8 марта, объем пассажиропотока по всей стране оценивается в 870 миллионов человеко-раз, сократившись на 70,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, и снизившись на 40,8% против аналогичного показателя 2019 года.Услугами железнодорожного транспорта воспользовались 220 миллионов пассажиров, что на 3,5% больше уровня того же периода 2020 года, 15,34 миллиона - водного (прирост на 24,5%). При этом объем пассажироперевозок автомобильным и воздушным транспортом составил 600 миллионов и 35,37 миллионов человеко-раз при снижении на 50,2 и 8,5% соответственно.Многие жители Поднебесной решили остаться в местах проживания и работы во время праздника Весны в этом году в ответ на призыв правительства избегать ненужных собраний и поездок на фоне усилий по профилактике и контролю новой коронавирусной инфекции COVID-19.

https://ria.ru/20210307/kitay-1600286079.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай