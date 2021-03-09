Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210309/kitay-1600426536.html
В период "Праздника Весны" в Китае значительно сократился пассажиропоток
В период "Праздника Весны" в Китае значительно сократился пассажиропоток
Объем пассажирских перевозок в Китае значительно сократился во время периода "Праздника Весны" (сезон массовой внутренней миграции населения Китая в связи с... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T11:41
2021-03-09T11:41
россия-китай: главное
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577048282_0:58:3072:1786_1920x0_80_0_0_0cf3a4f7b5355bd9f9dc1a4e59888c2b.jpg
МОСКВА, 9 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем пассажирских перевозок в Китае значительно сократился во время периода "Праздника Весны" (сезон массовой внутренней миграции населения Китая в связи с традиционным Новым годом по Лунному календарю) 2021 года. свидетельствуют официальные данные.Согласно данным, обнародованным в рамках совместного механизма Госсовета КНР в области профилактики и контроля COVID-19, в период “Праздника Весны”, который в этом году длился с 28 января по 8 марта, объем пассажиропотока по всей стране оценивается в 870 миллионов человеко-раз, сократившись на 70,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, и снизившись на 40,8% против аналогичного показателя 2019 года.Услугами железнодорожного транспорта воспользовались 220 миллионов пассажиров, что на 3,5% больше уровня того же периода 2020 года, 15,34 миллиона - водного (прирост на 24,5%). При этом объем пассажироперевозок автомобильным и воздушным транспортом составил 600 миллионов и 35,37 миллионов человеко-раз при снижении на 50,2 и 8,5% соответственно.Многие жители Поднебесной решили остаться в местах проживания и работы во время праздника Весны в этом году в ответ на призыв правительства избегать ненужных собраний и поездок на фоне усилий по профилактике и контролю новой коронавирусной инфекции COVID-19.
https://ria.ru/20210307/kitay-1600286079.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577048282_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_79d160e3fb800d17b9fddcb3932c02aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай

В период "Праздника Весны" в Китае значительно сократился пассажиропоток

11:41 09.03.2021
 
© AP Photo / Andy WongПассажиры в аэропорту Пекина
Пассажиры в аэропорту Пекина - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© AP Photo / Andy Wong
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем пассажирских перевозок в Китае значительно сократился во время периода "Праздника Весны" (сезон массовой внутренней миграции населения Китая в связи с традиционным Новым годом по Лунному календарю) 2021 года. свидетельствуют официальные данные.
Согласно данным, обнародованным в рамках совместного механизма Госсовета КНР в области профилактики и контроля COVID-19, в период “Праздника Весны”, который в этом году длился с 28 января по 8 марта, объем пассажиропотока по всей стране оценивается в 870 миллионов человеко-раз, сократившись на 70,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, и снизившись на 40,8% против аналогичного показателя 2019 года.
Мужчина на одной из улиц через год после начала пандемии в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
7 марта, 16:46Россия-Китай: Главное
В континентальном Китае не выявлено новых случаев COVID-19
Услугами железнодорожного транспорта воспользовались 220 миллионов пассажиров, что на 3,5% больше уровня того же периода 2020 года, 15,34 миллиона - водного (прирост на 24,5%). При этом объем пассажироперевозок автомобильным и воздушным транспортом составил 600 миллионов и 35,37 миллионов человеко-раз при снижении на 50,2 и 8,5% соответственно.
Многие жители Поднебесной решили остаться в местах проживания и работы во время праздника Весны в этом году в ответ на призыв правительства избегать ненужных собраний и поездок на фоне усилий по профилактике и контролю новой коронавирусной инфекции COVID-19.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03Украинцев возмутили слова посла Израиля о стадионе имени Шухевича
04:35Керамическая чаша с барахолки оказалась сокровищем XV века
04:23Украине предрекли деградацию главного национального достояния
04:14Израиль осудил решение присвоить стадиону в Тернополе имя Шухевича
03:51Маск объяснил, почему взорвался прототип корабля Starship
03:41Президент Гондураса заключил контракт на поставку "Спутника V"
03:37НАСА объяснила отправку астронавта на МКС на российском "Союзе"
03:33Исследование: вакцина Pfizer нейтрализует бразильский штамм COVID-19
03:11Врач рассказал, у кого чаще всего находят новые штаммы COVID-19
03:03В "Росатоме" придумали ракету-ловушку для беспилотников
02:43В России готовят мобильное приложение для оплаты услуг "лицом"
02:33Эксперты выдвинули новую версию крушения пропавшего рейса MH370
02:21Bloomberg: хакеры взломали 150 тысяч камер видеонаблюдения Verkada
02:20Для съемок российского фильма в космосе отобраны 20 финалисток
02:20Байден забыл имя своего министра и название Пентагона
02:17Эксперт объяснил, откуда берется "лишний" долг на кредитке
02:11Когда "сушка" организма во вред здоровью
01:51Латвия возобновит авиасообщение с Россией
01:49Астронавт НАСА Марк Ванде Хай полетит в апреле на МКС на "Союзе"
01:33Умер народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий
Лента новостейМолния