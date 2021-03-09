https://ria.ru/20210309/kiberataki-1600393256.html

Американцам хотят позволить судиться с другими странами из-за кибератак

Американцам хотят позволить судиться с другими странами из-за кибератак

Группа конгрессменов предложила дать американцам возможность через суд привлекать к ответственности иностранные государства, которые проводят кибератаки против... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T02:41

2021-03-09T02:41

2021-03-09T02:41

сша

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Группа конгрессменов предложила дать американцам возможность через суд привлекать к ответственности иностранные государства, которые проводят кибератаки против граждан США, сообщается в пресс-релизе на сайте одного из авторов соответствующего законопроекта - конгрессмена-демократа Колина Оллреда.Согласно пресс-релизу, среди конгрессменов, представивших документ, как демократы, так и республиканцы. Законопроект под названием Homeland and Cyber Threat (HACT) Act призван "позволить американцам подавать в федеральные суды или суды штатов иски против иностранных государств, которые проводят кибератаки против американцев или принимают в них участие".Конгрессмен-демократ Джо Негусе подчеркнул, в свою очередь, что за последнее десятилетие произошло "резкое увеличение числа кибератак", и назвал "шокирующим" тот факт, что до сих пор отсутствуют средства правовой защиты, необходимые для привлечения иностранных государств к ответственности.Как отмечается в пресс-релизе, законопроект предусматривает отмену в судах США иммунитета иностранных государств, а также иностранных чиновников, работников и агентов, касательно возмещения ими ущерба, причиненного в результате кибератак.

https://radiosputnik.ria.ru/20210308/kiberataki-1600326985.html

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