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Американцам хотят позволить судиться с другими странами из-за кибератак
Американцам хотят позволить судиться с другими странами из-за кибератак
Группа конгрессменов предложила дать американцам возможность через суд привлекать к ответственности иностранные государства, которые проводят кибератаки против... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T02:41
2021-03-09T02:41
2021-03-09T02:41
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Группа конгрессменов предложила дать американцам возможность через суд привлекать к ответственности иностранные государства, которые проводят кибератаки против граждан США, сообщается в пресс-релизе на сайте одного из авторов соответствующего законопроекта - конгрессмена-демократа Колина Оллреда.Согласно пресс-релизу, среди конгрессменов, представивших документ, как демократы, так и республиканцы. Законопроект под названием Homeland and Cyber Threat (HACT) Act призван "позволить американцам подавать в федеральные суды или суды штатов иски против иностранных государств, которые проводят кибератаки против американцев или принимают в них участие".Конгрессмен-демократ Джо Негусе подчеркнул, в свою очередь, что за последнее десятилетие произошло "резкое увеличение числа кибератак", и назвал "шокирующим" тот факт, что до сих пор отсутствуют средства правовой защиты, необходимые для привлечения иностранных государств к ответственности.Как отмечается в пресс-релизе, законопроект предусматривает отмену в судах США иммунитета иностранных государств, а также иностранных чиновников, работников и агентов, касательно возмещения ими ущерба, причиненного в результате кибератак.
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сша, в мире
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости.
Группа конгрессменов предложила дать американцам возможность через суд привлекать к ответственности иностранные государства, которые проводят кибератаки против граждан США
, сообщается в пресс-релизе на сайте одного из авторов соответствующего законопроекта - конгрессмена-демократа Колина Оллреда.
Согласно пресс-релизу, среди конгрессменов, представивших документ, как демократы, так и республиканцы. Законопроект под названием Homeland and Cyber Threat (HACT) Act призван "позволить американцам подавать в федеральные суды или суды штатов иски против иностранных государств, которые проводят кибератаки против американцев или принимают в них участие".
"Кибератаки против американских граждан только усиливаются, и конгресс должен дать американцам инструменты, необходимые им для борьбы с иностранными атаками", - отметил Оллред.
Конгрессмен-демократ Джо Негусе подчеркнул, в свою очередь, что за последнее десятилетие произошло "резкое увеличение числа кибератак", и назвал "шокирующим" тот факт, что до сих пор отсутствуют средства правовой защиты, необходимые для привлечения иностранных государств к ответственности.
Как отмечается в пресс-релизе, законопроект предусматривает отмену в судах США иммунитета иностранных государств, а также иностранных чиновников, работников и агентов, касательно возмещения ими ущерба, причиненного в результате кибератак.