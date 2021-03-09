https://ria.ru/20210309/khakasiya-1600418431.html

В Хакасии спасатели нашли группу потерявшихся туристов

В Хакасии спасатели нашли группу потерявшихся туристов

Спасатели нашли трех туристов, потерявшихся в Хакасии в районе поселка Приисковый, сообщает республиканский главк МЧС в соцсетях. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T10:42

2021-03-09T10:42

2021-03-09T11:35

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КРАСНОЯРСК, 9 мар — РИА Новости. Спасатели нашли трех туристов, потерявшихся в Хакасии в районе поселка Приисковый, сообщает республиканский главк МЧС в соцсетях.Утром во вторник МЧС сообщило, что трое мужчин, проживающих в одной из гостиниц поселка Приисковый, не вернулись с туристического маршрута. Группа сотрудников Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС из семи специалистов и пяти единиц техники выдвинулись к месту происшествия — примерно в 340 километрах от столицы Хакасии Абакана."По оперативной информации, снегоходчики найдены, их жизням и здоровью ничего не угрожает. Подробностей пока нет, но мы выражаем огромную благодарность всем неравнодушным волонтерам, принявшим активное участие в поисках", — говорится в сообщении.Ранее в Хакасии действовало штормовое предупреждение, позднее спасатели сообщили о его отмене.

https://ria.ru/20210306/armeniya-1599630283.html

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