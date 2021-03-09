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В Хакасии спасатели нашли группу потерявшихся туристов
В Хакасии спасатели нашли группу потерявшихся туристов
Спасатели нашли трех туристов, потерявшихся в Хакасии в районе поселка Приисковый, сообщает республиканский главк МЧС в соцсетях. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T10:42
2021-03-09T10:42
2021-03-09T11:35
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КРАСНОЯРСК, 9 мар — РИА Новости. Спасатели нашли трех туристов, потерявшихся в Хакасии в районе поселка Приисковый, сообщает республиканский главк МЧС в соцсетях.Утром во вторник МЧС сообщило, что трое мужчин, проживающих в одной из гостиниц поселка Приисковый, не вернулись с туристического маршрута. Группа сотрудников Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС из семи специалистов и пяти единиц техники выдвинулись к месту происшествия — примерно в 340 километрах от столицы Хакасии Абакана."По оперативной информации, снегоходчики найдены, их жизням и здоровью ничего не угрожает. Подробностей пока нет, но мы выражаем огромную благодарность всем неравнодушным волонтерам, принявшим активное участие в поисках", — говорится в сообщении.Ранее в Хакасии действовало штормовое предупреждение, позднее спасатели сообщили о его отмене.
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РИА Новости
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хорошие новости, туристы, туризм, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), абакан, республика хакасия
КРАСНОЯРСК, 9 мар — РИА Новости. Спасатели нашли трех туристов, потерявшихся в Хакасии в районе поселка Приисковый, сообщает республиканский главк МЧС в соцсетях.
Утром во вторник МЧС сообщило, что трое мужчин, проживающих в одной из гостиниц поселка Приисковый, не вернулись с туристического маршрута. Группа сотрудников Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС из семи специалистов и пяти единиц техники выдвинулись к месту происшествия — примерно в 340 километрах от столицы Хакасии Абакана.
"По оперативной информации, снегоходчики найдены, их жизням и здоровью ничего не угрожает. Подробностей пока нет, но мы выражаем огромную благодарность всем неравнодушным волонтерам, принявшим активное участие в поисках", — говорится в сообщении.
Ранее в Хакасии действовало штормовое предупреждение, позднее спасатели сообщили о его отмене.