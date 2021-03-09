https://ria.ru/20210309/itogi-konkursa-sovremennykh-poetov-1600415844.html

Подведение итогов Международного конкурса современных поэтов

Подведение итогов Международного конкурса современных поэтов

10 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов в день памяти русско-украинского поэта Тараса Шевченко.

2021-03-09T10:16

2021-03-09T10:16

2021-03-09T10:16

анонсы

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Задать вопросУчастники:- народный артист России, ректор Театрального института им. Бориса Щукина Евгений КНЯЗЕВ;- директор Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля, профессор РГГУ Дмитрий БАК;- председатель Конкурса современных поэтов, поэт, киноактер, телеведущий Владимир ВИШНЕВСКИЙ;- начальник Управления культуры Россотрудничества, профессор МГИМО МИД России Нармин ШИРАЛИЕВА;- профессор Национальной академии изобразительных искусств и архитектуры Украины, автор проектов Государственных музеев Т.Г. Шевченко в Киеве и Каневе Лариса СКОРИК;- писатель, переводчик, член редколлегии журнала "Радуга" Владимир КАДЕНКО;- заслуженная артистка Украинской ССР, художественный руководитель и основатель Киевского театра "Серебряный остров" Людмила ЛЫМАРЬ;- заслуженный артист Украинской ССР, член Союза театральных деятелей и Союза кинематографистов Украины Алексей КОЛЕСНИК;- главный редактор художественно-публицистического журнала "Радуга" Юрий КОВАЛЬСКИЙ;- аспирант Института государства и права им. Корецкого Национальной академии наук Украины Николай ВОЛОШИН;- руководитель представительства Россотрудничества на Украине Лидия ДЬЯЧЕНКО.В мероприятии также примут участие: - студенты Театрального института им. Бориса Щукина, финалисты поэтического конкурса.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы