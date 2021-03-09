Подведение итогов Международного конкурса современных поэтов
10 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов в день памяти русско-украинского поэта Тараса Шевченко.
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Участники:
- народный артист России, ректор Театрального института им. Бориса Щукина Евгений КНЯЗЕВ;
- директор Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля, профессор РГГУ Дмитрий БАК;
- председатель Конкурса современных поэтов, поэт, киноактер, телеведущий Владимир ВИШНЕВСКИЙ;
- начальник Управления культуры Россотрудничества, профессор МГИМО МИД России Нармин ШИРАЛИЕВА;
- профессор Национальной академии изобразительных искусств и архитектуры Украины, автор проектов Государственных музеев Т.Г. Шевченко в Киеве и Каневе Лариса СКОРИК;
- писатель, переводчик, член редколлегии журнала "Радуга" Владимир КАДЕНКО;
- заслуженная артистка Украинской ССР, художественный руководитель и основатель Киевского театра "Серебряный остров" Людмила ЛЫМАРЬ;
- заслуженный артист Украинской ССР, член Союза театральных деятелей и Союза кинематографистов Украины Алексей КОЛЕСНИК;
- главный редактор художественно-публицистического журнала "Радуга" Юрий КОВАЛЬСКИЙ;
- аспирант Института государства и права им. Корецкого Национальной академии наук Украины Николай ВОЛОШИН;
- руководитель представительства Россотрудничества на Украине Лидия ДЬЯЧЕНКО.
В мероприятии также примут участие:
- студенты Театрального института им. Бориса Щукина, финалисты поэтического конкурса.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- народный артист России, ректор Театрального института им. Бориса Щукина Евгений КНЯЗЕВ;
- директор Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля, профессор РГГУ Дмитрий БАК;
- председатель Конкурса современных поэтов, поэт, киноактер, телеведущий Владимир ВИШНЕВСКИЙ;
- начальник Управления культуры Россотрудничества, профессор МГИМО МИД России Нармин ШИРАЛИЕВА;
- профессор Национальной академии изобразительных искусств и архитектуры Украины, автор проектов Государственных музеев Т.Г. Шевченко в Киеве и Каневе Лариса СКОРИК;
- писатель, переводчик, член редколлегии журнала "Радуга" Владимир КАДЕНКО;
- заслуженная артистка Украинской ССР, художественный руководитель и основатель Киевского театра "Серебряный остров" Людмила ЛЫМАРЬ;
- заслуженный артист Украинской ССР, член Союза театральных деятелей и Союза кинематографистов Украины Алексей КОЛЕСНИК;
- главный редактор художественно-публицистического журнала "Радуга" Юрий КОВАЛЬСКИЙ;
- аспирант Института государства и права им. Корецкого Национальной академии наук Украины Николай ВОЛОШИН;
- руководитель представительства Россотрудничества на Украине Лидия ДЬЯЧЕНКО.
В мероприятии также примут участие:
- студенты Театрального института им. Бориса Щукина, финалисты поэтического конкурса.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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