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Мезенцев: интеграцию РФ и Белоруссии нужно согласовать без давления
Мезенцев: интеграцию РФ и Белоруссии нужно согласовать без давления
Окончательное согласование дорожных карт по интеграции России и Белоруссии должно проходить без давления, заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T12:56
2021-03-09T12:56
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
дмитрий мезенцев
белоруссия
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Окончательное согласование дорожных карт по интеграции России и Белоруссии должно проходить без давления, заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев."Не нужно требовать выхода на пакетное подписание: все или ничего. Этапно проработали, посмотрели - готовы ли к адаптации, готовы ли к подписанию, договариваемся... Без давления, подчеркиваю", - сказал посол в интервью телеканалу РБК.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты свыше 30 отраслевых "дорожных карт". Однако программа до сих пор не принята.
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россия, дмитрий мезенцев, белоруссия

Мезенцев: интеграцию РФ и Белоруссии нужно согласовать без давления

12:56 09.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДмитрий Мезенцев во время интервью на стенде Международного информационного агентства "Россия сегодня" на IV Восточном экономическом форуме
Дмитрий Мезенцев во время интервью на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на IV Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Окончательное согласование дорожных карт по интеграции России и Белоруссии должно проходить без давления, заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.
"Не нужно требовать выхода на пакетное подписание: все или ничего. Этапно проработали, посмотрели - готовы ли к адаптации, готовы ли к подписанию, договариваемся... Без давления, подчеркиваю", - сказал посол в интервью телеканалу РБК.
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
Вчера, 12:48
Посол РФ: Запад не оставил задачу оторвать Белоруссию от России
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты свыше 30 отраслевых "дорожных карт". Однако программа до сих пор не принята.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияДмитрий МезенцевБелоруссия
 
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