https://ria.ru/20210309/integratsiya-1600445365.html
Мезенцев: интеграцию РФ и Белоруссии нужно согласовать без давления
Мезенцев: интеграцию РФ и Белоруссии нужно согласовать без давления
Окончательное согласование дорожных карт по интеграции России и Белоруссии должно проходить без давления, заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T12:56
2021-03-09T12:56
2021-03-09T12:56
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
дмитрий мезенцев
белоруссия
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Окончательное согласование дорожных карт по интеграции России и Белоруссии должно проходить без давления, заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев."Не нужно требовать выхода на пакетное подписание: все или ничего. Этапно проработали, посмотрели - готовы ли к адаптации, готовы ли к подписанию, договариваемся... Без давления, подчеркиваю", - сказал посол в интервью телеканалу РБК.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты свыше 30 отраслевых "дорожных карт". Однако программа до сих пор не принята.
https://radiosputnik.ria.ru/20210309/belorussiya-1600443627.html
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