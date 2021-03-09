https://ria.ru/20210309/instagram-1600392771.html

Эксперт объяснила, чьи фото не следует постить в Instagram

Эксперт объяснила, чьи фото не следует постить в Instagram

Исключительные права на любую фотографию принадлежат тому, кто ее сделал – об этом прямо говорит Гражданский кодекс РФ. Это означает, что за использование или... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T02:17

2021-03-09T02:17

2021-03-09T02:17

instagram

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597890029_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_fa2328025e6473c32c1693436caaeb89.jpg

МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Исключительные права на любую фотографию принадлежат тому, кто ее сделал – об этом прямо говорит Гражданский кодекс РФ. Это означает, что за использование или размещение чужого фото в соцсетях может грозить штраф и даже уголовная ответственность, рассказала агентству "Прайм" партнер агентства по управлению репутацией и мониторингу социальных сетей Digital Guru Ольга Соколова. Чтобы этого избежать, необходимо перед размещением фото, например, в Instagram, получить согласие правообладателя. При этом согласие бывает явное и предполагаемое. По словам Соколовой, в случае нарушения требования на получение явного согласия правообладатель может обратиться в суд и потребовать возмещения. Помимо штрафа это нарушение может обернуться административной (ст. 7.12 КоАП РФ), либо уголовной ответственностью (ст. 146 УК РФ).

https://ria.ru/20210224/fotoshop-1598701045.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

instagram, общество