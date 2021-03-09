Эксперт объяснила, чьи фото не следует постить в Instagram
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Исключительные права на любую фотографию принадлежат тому, кто ее сделал – об этом прямо говорит Гражданский кодекс РФ. Это означает, что за использование или размещение чужого фото в соцсетях может грозить штраф и даже уголовная ответственность, рассказала агентству "Прайм" партнер агентства по управлению репутацией и мониторингу социальных сетей Digital Guru Ольга Соколова.
Чтобы этого избежать, необходимо перед размещением фото, например, в Instagram, получить согласие правообладателя. При этом согласие бывает явное и предполагаемое.
"Например, ставя хэштег по фото, человек подразумевает, что фотографию может увидеть большое количество людей, и они могут репостнуть фото. Однако этот вид согласия спорный. Лучше спросить напрямую в комментариях под этим фото, либо написать в директ", - советует эксперт.
По словам Соколовой, в случае нарушения требования на получение явного согласия правообладатель может обратиться в суд и потребовать возмещения. Помимо штрафа это нарушение может обернуться административной (ст. 7.12 КоАП РФ), либо уголовной ответственностью (ст. 146 УК РФ).
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