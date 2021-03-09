https://ria.ru/20210309/gruzovik-1600497287.html

В Воронежской области грузовик сбил дорожных рабочих

В Воронежской области грузовик сбил дорожных рабочих

Четыре человека пострадали в результате наезда грузовика на "Газель", дорожных рабочих и трактор под Воронежем, сообщает во вторник ГУМВД по региону. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T17:14

2021-03-09T17:14

2021-03-09T17:14

гумвд

воронеж

хохольский район

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 9 мар - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате наезда грузовика на "Газель", дорожных рабочих и трактор под Воронежем, сообщает во вторник ГУМВД по региону.Авария произошла в 14.30 мск вторника в Хохольском районе на 41-м километре автодороги "Воронеж-Луганск"."По предварительным данным, 52-летний водитель грузовика Hino, двигавшийся в сторону областного центра, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем "Газель" под управлением 51-летнего мужчины, который осуществлял перекрытие одной из транспортных полос для проведения ремонтно-дорожных работ", - говорится в сообщении.Как информирует полиция, в результате столкновения "Газель" сбила троих дорожных рабочих - 31, 44 и 45 лет, а после столкнулась с трактором."В результате ДТП пострадали дорожные рабочие и водитель автомобиля "Газель", - говорится в сообщении.На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства аварии.

https://ria.ru/20210308/dtp-1600323705.html

воронеж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, воронеж, хохольский район, происшествия