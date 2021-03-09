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В Воронежской области грузовик сбил дорожных рабочих
В Воронежской области грузовик сбил дорожных рабочих
Четыре человека пострадали в результате наезда грузовика на "Газель", дорожных рабочих и трактор под Воронежем, сообщает во вторник ГУМВД по региону. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T17:14
2021-03-09T17:14
гумвд
воронеж
хохольский район
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 9 мар - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате наезда грузовика на "Газель", дорожных рабочих и трактор под Воронежем, сообщает во вторник ГУМВД по региону.Авария произошла в 14.30 мск вторника в Хохольском районе на 41-м километре автодороги "Воронеж-Луганск"."По предварительным данным, 52-летний водитель грузовика Hino, двигавшийся в сторону областного центра, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем "Газель" под управлением 51-летнего мужчины, который осуществлял перекрытие одной из транспортных полос для проведения ремонтно-дорожных работ", - говорится в сообщении.Как информирует полиция, в результате столкновения "Газель" сбила троих дорожных рабочих - 31, 44 и 45 лет, а после столкнулась с трактором."В результате ДТП пострадали дорожные рабочие и водитель автомобиля "Газель", - говорится в сообщении.На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства аварии.
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гумвд, воронеж, хохольский район, происшествия

В Воронежской области грузовик сбил дорожных рабочих

17:14 09.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВОРОНЕЖ, 9 мар - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате наезда грузовика на "Газель", дорожных рабочих и трактор под Воронежем, сообщает во вторник ГУМВД по региону.
Авария произошла в 14.30 мск вторника в Хохольском районе на 41-м километре автодороги "Воронеж-Луганск".
"По предварительным данным, 52-летний водитель грузовика Hino, двигавшийся в сторону областного центра, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем "Газель" под управлением 51-летнего мужчины, который осуществлял перекрытие одной из транспортных полос для проведения ремонтно-дорожных работ", - говорится в сообщении.
Как информирует полиция, в результате столкновения "Газель" сбила троих дорожных рабочих - 31, 44 и 45 лет, а после столкнулась с трактором.
"В результате ДТП пострадали дорожные рабочие и водитель автомобиля "Газель", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства аварии.
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ГУМВДВоронежХохольский районПроисшествия
 
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