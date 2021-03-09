https://ria.ru/20210309/golubkina-1600419243.html
Собянин поздравил с днем рождения Ларису Голубкину
Собянин поздравил с днем рождения Ларису Голубкину
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку РСФСР Ларису Голубкину, соответствующая телеграмма опубликована на сайте мэра и... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T10:34
2021-03-09T10:34
2021-03-09T10:34
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лариса голубкина
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку РСФСР Ларису Голубкину, соответствующая телеграмма опубликована на сайте мэра и правительства Москвы."Ваше вдохновенное творчество дарит людям радость встречи с прекрасным и является яркой страницей летописи отечественного искусства. Пусть вашим планам и замыслам всегда сопутствуют удача и успех", - говорится в телеграмме.Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Ее дебют в кино состоялся в 1962-м - в комедии Эльдара Рязанова "Гусарская баллада", где актриса сыграла главную роль. Помимо кино, значительную часть своего творческого пути Лариса Голубкина отдала театру и выступлениям на эстраде.Актриса награждена орденами "Знак Почета" и Дружбы.
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театр, кино и сериалы, новости культуры, лариса голубкина, эльдар рязанов, сергей собянин
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку РСФСР Ларису Голубкину, соответствующая телеграмма опубликована на сайте мэра и правительства Москвы.
"Ваше вдохновенное творчество дарит людям радость встречи с прекрасным и является яркой страницей летописи отечественного искусства. Пусть вашим планам и замыслам всегда сопутствуют удача и успех", - говорится в телеграмме.
Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Ее дебют в кино состоялся в 1962-м - в комедии Эльдара Рязанова "Гусарская баллада", где актриса сыграла главную роль. Помимо кино, значительную часть своего творческого пути Лариса Голубкина отдала театру и выступлениям на эстраде.
Актриса награждена орденами "Знак Почета" и Дружбы.