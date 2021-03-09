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https://ria.ru/20210309/golubkina-1600419243.html
Собянин поздравил с днем рождения Ларису Голубкину
Собянин поздравил с днем рождения Ларису Голубкину
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку РСФСР Ларису Голубкину, соответствующая телеграмма опубликована на сайте мэра и... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T10:34
2021-03-09T10:34
культура
театр
кино и сериалы
новости культуры
лариса голубкина
эльдар рязанов
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку РСФСР Ларису Голубкину, соответствующая телеграмма опубликована на сайте мэра и правительства Москвы."Ваше вдохновенное творчество дарит людям радость встречи с прекрасным и является яркой страницей летописи отечественного искусства. Пусть вашим планам и замыслам всегда сопутствуют удача и успех", - говорится в телеграмме.Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Ее дебют в кино состоялся в 1962-м - в комедии Эльдара Рязанова "Гусарская баллада", где актриса сыграла главную роль. Помимо кино, значительную часть своего творческого пути Лариса Голубкина отдала театру и выступлениям на эстраде.Актриса награждена орденами "Знак Почета" и Дружбы.
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театр, кино и сериалы, новости культуры, лариса голубкина, эльдар рязанов, сергей собянин

Собянин поздравил с днем рождения Ларису Голубкину

10:34 09.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктриса Лариса Голубкина
Актриса Лариса Голубкина - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку РСФСР Ларису Голубкину, соответствующая телеграмма опубликована на сайте мэра и правительства Москвы.
"Ваше вдохновенное творчество дарит людям радость встречи с прекрасным и является яркой страницей летописи отечественного искусства. Пусть вашим планам и замыслам всегда сопутствуют удача и успех", - говорится в телеграмме.
Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Ее дебют в кино состоялся в 1962-м - в комедии Эльдара Рязанова "Гусарская баллада", где актриса сыграла главную роль. Помимо кино, значительную часть своего творческого пути Лариса Голубкина отдала театру и выступлениям на эстраде.
Актриса награждена орденами "Знак Почета" и Дружбы.
Лариса Голубкина в роли Шуры Азаровой в спектакле Давным-давно в театре Советской Армии - РИА Новости, 1920, 09.03.2015
9 марта 2015, 09:50
Лариса Голубкина и ее героини9 марта поздравления с 75-летием принимает актриса театра и кино Лариса Голубкина.
 
КультураТеатрКино и сериалыНовости культурыЛариса ГолубкинаЭльдар РязановСергей Собянин
 
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