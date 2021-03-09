https://ria.ru/20210309/gazoprovod-1600393811.html

В конгрессе США потребовали ввода санкций против "Северного потока — 2"

В конгрессе США потребовали ввода санкций против "Северного потока — 2"

Ряд республиканцев в палате представителей США написали письмо госсекретарю Энтони Блинкену, в котором выразили обеспокоенность в связи с администрации... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T03:09

2021-03-09T03:09

2021-03-09T03:40

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Ряд республиканцев в палате представителей США написали письмо госсекретарю Энтони Блинкену, в котором выразили обеспокоенность в связи с администрации президента Джо Байдена в отношении проекта "Северный поток — 2".Республиканцы также выразили озабоченность тем, что заявления американской администрации в отношении газопровода якобы не подкрепляются и не соответствуют ее реальным действиям.Конгрессмены привели список из 15 судов и ряда компаний, связанных с проектом, против которых не были введены американские санкции, и призвали сделать это как можно быстрее."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: в водах Дании оставалось уложить 120 километров и около 28 километров - в водах Германии.Как заявил ранее представитель госдепартамента США, Вашингтон не исключают дальнейших мер против "Северного потока — 2".

https://radiosputnik.ria.ru/20210306/sanktsii-1600210652.html

https://ria.ru/20210306/sanktsii-1600204426.html

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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, сша, в мире