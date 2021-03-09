https://ria.ru/20210309/fnp-1600511940.html

Популярность онлайн реестров и сервисов нотариата за год выросла вдвое

Популярность онлайн реестров и сервисов нотариата за год выросла вдвое

Количество обращений к бесплатным публичным реестрам и сервисам Федеральной нотариальной палаты в 2020 году превысило 13,6 миллиона, сообщает ФНП. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T18:52

2021-03-09T18:52

2021-03-09T18:52

россия

федеральная нотариальная палата

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600513662_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_140b25e9092dc44055dc34ebbeeb49b0.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Количество обращений к бесплатным публичным реестрам и сервисам Федеральной нотариальной палаты в 2020 году превысило 13,6 миллиона, сообщает ФНП.В частности, количество обращений к Реестру уведомлений о залоге движимого имущества преодолело отметку в 8,3 миллиона, за 2020 год проверять сведения в нем на портале ФНП стали на 235,1% чаще. Реестр был создан для борьбы с мошенничествами с кредитными автомобилями, благодаря ему можно проверить движимое имущество на предмет наличия залога перед покупкой, или использовать информацию реестра для определения старшинства залога. Еще один онлайн-сервис на портале ФНП, популярность которого растет с каждым годом – сервис проверки доверенностей, отмечается в сообщении. Количество обращений к нему превысило 2,6 миллиона за минувший год. С его помощью каждый пользователь может бесплатно и в режиме онлайн убедиться в том, что доверенность действительно выдавалась и не была отменена. Также на портале доступен реестр наследственных дел. "Информацию о нотариусе, занимающемся делом конкретного наследодателя, теперь можно получить за несколько минут, для этого достаточно указать ФИО наследодателя, если известно — его дату рождения и дату смерти", - отметили в ФНП.В 2020 году к реестру стали обращаться чаще на 58,8%, сервис поиска наследственных дел, помимо граждан, также востребован судебными органами, кредитными учреждениями. Базой для развития этих публичных сервисов стала созданная ФНП Единая информационная система нотариата. Всю цифровую инфраструктуру ФНП развивает за счёт средств нотариата, без привлечения ресурсов госбюджета.

https://ria.ru/20201202/registratsiya-1587416679.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная нотариальная палата, общество