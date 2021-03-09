https://ria.ru/20210309/evrovidenie-1600420318.html

Певица Manizha прокомментировала победу в отборе на Евровидение

Певица Manizha прокомментировала победу в отборе на Евровидение

Певица Manizha (Манижа Сангин) прокомментировала свою победу в отборе для участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2021 от России. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T10:39

2021-03-09T10:39

2021-03-09T14:59

шоубиз

новости культуры

manizha (манижа сангин)

евровидение-2021

роттердам

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Певица Manizha (Манижа Сангин) прокомментировала свою победу в отборе для участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2021 от России.Артистка опубликовала в инстаграме видео, на котором обратилась к поклонникам, продемонстрировав растекшийся макияж."Вы понимаете, как выглядит женщина, вот эта женщина прямо сейчас. Я вообще не понимаю, что происходит", — призналась Манижа.Накануне в эфире Первого канала объявили, что артистка будет петь на Евровидении композицию "Russian Woman". По результатам зрительского голосования Manizha набрала 39,7 процента голосов. Она соревновалась с группой Therr Maitz и дуэтом #2Маши.Евровидение-2021 пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, в нем примут участие исполнители из 41 страны. Как сообщили организаторы, конкурс состоится в офлайн-формате, но составы делегаций и число журналистов сократят.

https://ria.ru/20210309/evrovidenie-1600390456.html

роттердам

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новости культуры, manizha (манижа сангин), евровидение-2021, роттердам