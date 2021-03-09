https://ria.ru/20210309/entombed-1600489332.html

Умер вокалист группы Entombed Ларс-Йеран Петров

Умер вокалист группы Entombed Ларс-Йеран Петров

Шведский музыкант, вокалист дэт-метал группы Entombed Ларс-Йеран Петров умер в возрасте 49 лет, сообщается на странице коллектива в Facebook. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T16:34

2021-03-09T16:34

2021-03-09T16:39

культура

ларс-йеран петров

швеция

в мире

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Шведский музыкант, вокалист дэт-метал группы Entombed Ларс-Йеран Петров умер в возрасте 49 лет, сообщается на странице коллектива в Facebook."Он был и остается прекрасным другом, человеком, который своим голосом, своей музыкой, своим характером и своей уникальной личностью повлиял на многих", — говорится в посте.Как отмечает NME, менее года назад у артиста диагностировали холангиокарциному — рак желчного протока, который оказался неоперабельным.Петров известен как фронтмен Entombed, с которой он записал восемь студийных альбомов. После распада коллектива в 2014 году он создал группу Entombed AD. Также музыкант сотрудничал с такими метал-коллективами, как Amon Amarth и Comecon, Morbid.

швеция

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ларс-йеран петров, швеция, в мире