https://ria.ru/20210309/ekologiya-1600396083.html

Американские экологи пожаловались на мидий из России

Американские экологи пожаловались на мидий из России

Цветение водорослей в Великих озерах, которое приводит к загрязнению воды и гибели рыбы, вызывают инвазивные двустворчатые моллюски, завезенные туда с юга... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T05:57

2021-03-09T05:57

2021-03-09T05:57

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Цветение водорослей в Великих озерах, которое приводит к загрязнению воды и гибели рыбы, вызывают инвазивные двустворчатые моллюски, завезенные туда с юга России и с Украины, к такому выводу пришли американские экологи, пишет британский таблоид Daily Mail.Мидии видов Dreissena rostriformis и Dreissena polymorpha появились в США в 1980-х годах. По версии ученых, их завезли в страну на судах.По данным американской Геологической службы, ущерб, нанесенный мидиями, оценивается в 500 миллионов долларов в год. Специалисты отмечают, что в настоящее время не существует технологий или методов для уничтожения устоявшихся популяций моллюсков в больших водных системах экологически безопасным способом.Великие озера – система пресноводных озер в Северной Америке, на территории США и Канады. Включают ряд крупных и средних озер, соединенных реками и проливами. Развито судоходство и рыболовство. Великие озера связаны каналами с рекой Гудзон и бассейном реки Миссисипи.

https://radiosputnik.ria.ru/20210305/ekologiya-1600074746.html

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