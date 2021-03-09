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Американские экологи пожаловались на мидий из России
Американские экологи пожаловались на мидий из России
Цветение водорослей в Великих озерах, которое приводит к загрязнению воды и гибели рыбы, вызывают инвазивные двустворчатые моллюски, завезенные туда с юга... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T05:57
2021-03-09T05:57
россия
сша
украина
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Цветение водорослей в Великих озерах, которое приводит к загрязнению воды и гибели рыбы, вызывают инвазивные двустворчатые моллюски, завезенные туда с юга России и с Украины, к такому выводу пришли американские экологи, пишет британский таблоид Daily Mail.Мидии видов Dreissena rostriformis и Dreissena polymorpha появились в США в 1980-х годах. По версии ученых, их завезли в страну на судах.По данным американской Геологической службы, ущерб, нанесенный мидиями, оценивается в 500 миллионов долларов в год. Специалисты отмечают, что в настоящее время не существует технологий или методов для уничтожения устоявшихся популяций моллюсков в больших водных системах экологически безопасным способом.Великие озера – система пресноводных озер в Северной Америке, на территории США и Канады. Включают ряд крупных и средних озер, соединенных реками и проливами. Развито судоходство и рыболовство. Великие озера связаны каналами с рекой Гудзон и бассейном реки Миссисипи.
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россия, сша, украина

Американские экологи пожаловались на мидий из России

05:57 09.03.2021
 
CC0 / Bj.schoenmakers / Dreissena polymorpha
Dreissena polymorpha - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
CC0 / Bj.schoenmakers /
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Цветение водорослей в Великих озерах, которое приводит к загрязнению воды и гибели рыбы, вызывают инвазивные двустворчатые моллюски, завезенные туда с юга России и с Украины, к такому выводу пришли американские экологи, пишет британский таблоид Daily Mail.
Мидии видов Dreissena rostriformis и Dreissena polymorpha появились в США в 1980-х годах. По версии ученых, их завезли в страну на судах.
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По данным американской Геологической службы, ущерб, нанесенный мидиями, оценивается в 500 миллионов долларов в год. Специалисты отмечают, что в настоящее время не существует технологий или методов для уничтожения устоявшихся популяций моллюсков в больших водных системах экологически безопасным способом.
Великие озера – система пресноводных озер в Северной Америке, на территории США и Канады. Включают ряд крупных и средних озер, соединенных реками и проливами. Развито судоходство и рыболовство. Великие озера связаны каналами с рекой Гудзон и бассейном реки Миссисипи.
 
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