https://ria.ru/20210309/dorogi-1600479146.html

Более 31 тысяч км дорог обработали реагентами в Подмосковье

Более 31 тысяч км дорог обработали реагентами в Подмосковье

Более 31 тысячи километров дорог обработали противогололедной смесью в Московской области за минувшие сутки, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T15:45

2021-03-09T15:45

2021-03-09T15:45

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Более 31 тысячи километров дорог обработали противогололедной смесью в Московской области за минувшие сутки, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья."За минувшие сутки в несколько циклов проведена противогололедная обработка свыше 31 тысячи километров областных дорог. Сначала дороги посыпают противогололедной смесью, затем очищают", - сказал глава ведомства Алексей Гержик, слова которого приводятся в сообщении.Он отметил, что обработка областных дорог реагентами будет продолжена."В приоритетном порядке работы провели на дорогах с интенсивным движением и маршрутах движения общественного транспорта", - добавили в ведомстве.Общая протяженность региональной и муниципальной дорожной сети Московской области составляет более 40 тысяч километров, уточнили РИА Новости в пресс-службе.

https://realty.ria.ru/20210309/vorobev-1600472650.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)