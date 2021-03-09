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Более 31 тысяч км дорог обработали реагентами в Подмосковье
Более 31 тысяч км дорог обработали реагентами в Подмосковье
Более 31 тысячи километров дорог обработали противогололедной смесью в Московской области за минувшие сутки, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T15:45
2021-03-09T15:45
2021-03-09T15:45
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Более 31 тысячи километров дорог обработали противогололедной смесью в Московской области за минувшие сутки, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья."За минувшие сутки в несколько циклов проведена противогололедная обработка свыше 31 тысячи километров областных дорог. Сначала дороги посыпают противогололедной смесью, затем очищают", - сказал глава ведомства Алексей Гержик, слова которого приводятся в сообщении.Он отметил, что обработка областных дорог реагентами будет продолжена."В приоритетном порядке работы провели на дорогах с интенсивным движением и маршрутах движения общественного транспорта", - добавили в ведомстве.Общая протяженность региональной и муниципальной дорожной сети Московской области составляет более 40 тысяч километров, уточнили РИА Новости в пресс-службе.
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости.
Более 31 тысячи километров дорог обработали противогололедной смесью в Московской области за минувшие сутки, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья
.
"За минувшие сутки в несколько циклов проведена противогололедная обработка свыше 31 тысячи километров областных дорог. Сначала дороги посыпают противогололедной смесью, затем очищают", - сказал глава ведомства Алексей Гержик, слова которого приводятся в сообщении.
Он отметил, что обработка областных дорог реагентами будет продолжена.
"В приоритетном порядке работы провели на дорогах с интенсивным движением и маршрутах движения общественного транспорта", - добавили в ведомстве.
Общая протяженность региональной и муниципальной дорожной сети Московской области составляет более 40 тысяч километров, уточнили РИА Новости в пресс-службе.