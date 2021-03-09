В Тамбовской области будут платить городским врачам за трудоустройство
ТАМБОВ, 9 мар — РИА Новости. В Тамбовской области выбудут выплачивать по 1 миллиону рублей медицинским специалистам, которые пожелают трудоустроиться участковыми педиатрами и терапевтами в поликлиники Тамбова и Мичуринска, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Решение о стимулирующих выплатах принято по решению главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, выступившего на еженедельном оперативном совещании.
С 2021 года в Тамбовской области приступили к реализации масштабной программы модернизации первичного звена здравоохранения и решение проблемы дефицита кадров является одним из главных направлений работы.
"Эта мера призвана решить проблему дефицита участковых врачей в первичном звене здравоохранения. Программа поддержки участковых терапевтов и педиатров Тамбова и Мичуринска рассчитана на три года. Всего планируется выделить из бюджета на стимулирующие выплаты таким специалистам 48 миллионов рублей, а до конца текущего года из областного бюджета на эти цели будет выделено 16 миллионов рублей", - приводит пресс-служба слова Никитина.
По его словам, до настоящего времени стимулирующие выплаты могли получить только те врачи, которые в рамках программы "Земский доктор" трудоустраиваются в больницы в небольших городах и поселках.
"Лечебные учреждения Тамбова и Мичуринска к ним не относятся, хотя в этих городах также имеется дефицит кадров, из-за которого специалисты первичного звена вынуждены работать в условиях сверхнагрузки, поэтому проблема требует скорейшего решения", - пояснил Никитин.
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