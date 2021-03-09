https://ria.ru/20210309/doplaty-1600527189.html

В Тамбовской области будут платить городским врачам за трудоустройство

В Тамбовской области будут платить городским врачам за трудоустройство

В Тамбовской области выбудут выплачивать по 1 миллиону рублей медицинским специалистам, которые пожелают трудоустроиться участковыми педиатрами и терапевтами в... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T20:03

2021-03-09T20:03

2021-03-09T20:03

тамбовская область

александр никитин

здоровье - общество

тамбовская область

мичуринск

тамбов

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ТАМБОВ, 9 мар — РИА Новости. В Тамбовской области выбудут выплачивать по 1 миллиону рублей медицинским специалистам, которые пожелают трудоустроиться участковыми педиатрами и терапевтами в поликлиники Тамбова и Мичуринска, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Решение о стимулирующих выплатах принято по решению главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, выступившего на еженедельном оперативном совещании.С 2021 года в Тамбовской области приступили к реализации масштабной программы модернизации первичного звена здравоохранения и решение проблемы дефицита кадров является одним из главных направлений работы. По его словам, до настоящего времени стимулирующие выплаты могли получить только те врачи, которые в рамках программы "Земский доктор" трудоустраиваются в больницы в небольших городах и поселках.

https://ria.ru/20201230/koronavirus-1591628310.html

тамбовская область

мичуринск

тамбов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр никитин, здоровье - общество, тамбовская область, мичуринск, тамбов