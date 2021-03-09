https://ria.ru/20210309/dekarbonizatsiya-1600460581.html
Путин заявил, что декарбонизация не должна идти в ущерб России
Путин заявил, что декарбонизация не должна идти в ущерб России
Декарбонизация не должна быть использована как инструмент для достижения каких-то узкокорыстных экономических целей, не должна идти в ущерб России, заявил... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T14:10
2021-03-09T14:10
2021-03-09T14:10
владимир путин
общество
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Декарбонизация не должна быть использована как инструмент для достижения каких-то узкокорыстных экономических целей, не должна идти в ущерб России, заявил президент РФ Владимир Путин."Безусловно, декарбонизация – важнейшее направление деятельности не только в мире, но и для нас тоже. Важно только, чтобы это не использовалось как инструмент для достижения каких-то узкокорыстных экономических целей либо каких-то других, не шло в ущерб нашей стране", - сказал президент на встрече с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.Путин отметил, что "нужно, безусловно, привлекать не только, что называется, чистых учёных, но и практиков, которые понимают, что происходит в реальной жизни".
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владимир путин, общество
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости.
Декарбонизация не должна быть использована как инструмент для достижения каких-то узкокорыстных экономических целей, не должна идти в ущерб России, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Безусловно, декарбонизация – важнейшее направление деятельности не только в мире, но и для нас тоже. Важно только, чтобы это не использовалось как инструмент для достижения каких-то узкокорыстных экономических целей либо каких-то других, не шло в ущерб нашей стране", - сказал президент на встрече с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.
Путин отметил, что "нужно, безусловно, привлекать не только, что называется, чистых учёных, но и практиков, которые понимают, что происходит в реальной жизни".