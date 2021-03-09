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Ольга Бузова напугала поклонников снимком с "прилепленной" головой
Ольга Бузова напугала поклонников снимком с "прилепленной" головой
Пользователи обсуждают фотографию Ольги Бузовой в Instagram, на которой певица и телеведущая стоит на фоне кирпичной стены с неестественно большой головой. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T13:12
2021-03-09T13:12
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Пользователи обсуждают фотографию Ольги Бузовой в Instagram, на которой певица и телеведущая стоит на фоне кирпичной стены с неестественно большой головой. В Международный женский день Бузова дала в Москве первый концерт в этом году: Ольга выступила в одном из столичных ночных клубов. Ради этого она сделала объемную прическу и надела миниатюрное боди. Однако то ли из-за ракурса, то ли из-за пышных волос, но на снимке, по мнению подписчиков, Бузова выглядит так, будто ее голову "прилепили" к чужому телу. "Что-то с фотошопом перебор: голова больше тела", "А что с головой и туловищем? Голова вообще что ли с другого кадра?", "Оля, что с тобой? Голова на фото будто живет своей жизнью. Больше, чем половина тела", — высказались в комментариях пользователи.Бузова на критику снимка пока не отреагировала.
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москва, шоу-бизнес, инстаграм, знаменитости, звезды, ольга бузова

Ольга Бузова напугала поклонников снимком с "прилепленной" головой

13:12 09.03.2021
 
© Фото : Instagram Ольги БузовойОльга Бузова
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© Фото : Instagram Ольги Бузовой
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Пользователи обсуждают фотографию Ольги Бузовой в Instagram, на которой певица и телеведущая стоит на фоне кирпичной стены с неестественно большой головой.
© Фото : buzova86Скрин страницы инстаграма Ольги Бузовой
Скрин страницы инстаграма Ольги Бузовой - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© Фото : buzova86
Скрин страницы инстаграма Ольги Бузовой
"Мои хорошие, я иду к вам. Соскучилась безумно, нервничаю, как в первый раз. Будьте со мной. Ваша Бу", — написала телеведущая.
В Международный женский день Бузова дала в Москве первый концерт в этом году: Ольга выступила в одном из столичных ночных клубов.
Ради этого она сделала объемную прическу и надела миниатюрное боди. Однако то ли из-за ракурса, то ли из-за пышных волос, но на снимке, по мнению подписчиков, Бузова выглядит так, будто ее голову "прилепили" к чужому телу.
"Что-то с фотошопом перебор: голова больше тела", "А что с головой и туловищем? Голова вообще что ли с другого кадра?", "Оля, что с тобой? Голова на фото будто живет своей жизнью. Больше, чем половина тела", — высказались в комментариях пользователи.
Бузова на критику снимка пока не отреагировала.
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