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Телеведущая узнала об измене благодаря фитнес-браслету
Телеведущая узнала об измене благодаря фитнес-браслету
Британская телеведущая раскрыла измену своего молодого человека благодаря "необычной" ночной активности его фитнес-браслета, об этом сообщает The Sun. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T01:52
2021-03-09T01:52
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Британская телеведущая раскрыла измену своего молодого человека благодаря "необычной" ночной активности его фитнес-браслета, об этом сообщает The Sun.Надя Эссекс, известная 39-летняя телеведущая, рассказала в видео на TikTok, что вместе с молодым человеком носила синхронизированные фитнес-браслеты, благодаря чему пара могла видеть показатели здоровья друг друга, включая сжигаемые калории.По словам женщины, после возвращения бойфренда с вечеринки она решила приготовить ему завтрак. Просмотрев информацию с его фитнес-браслета, она увидела, что между двумя и тремя часами ночи ее молодой человек сжег более 500 калорий.Эссекс добавила, что подняла данный вопрос перед своим избранником, после чего "запихнула ему завтрак туда, где не светит солнце".
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Телеведущая узнала об измене благодаря фитнес-браслету

01:52 09.03.2021
 
© Depositphotos / VadmaryДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© Depositphotos / Vadmary
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Британская телеведущая раскрыла измену своего молодого человека благодаря "необычной" ночной активности его фитнес-браслета, об этом сообщает The Sun.
Надя Эссекс, известная 39-летняя телеведущая, рассказала в видео на TikTok, что вместе с молодым человеком носила синхронизированные фитнес-браслеты, благодаря чему пара могла видеть показатели здоровья друг друга, включая сжигаемые калории.
По словам женщины, после возвращения бойфренда с вечеринки она решила приготовить ему завтрак. Просмотрев информацию с его фитнес-браслета, она увидела, что между двумя и тремя часами ночи ее молодой человек сжег более 500 калорий.
Эссекс добавила, что подняла данный вопрос перед своим избранником, после чего "запихнула ему завтрак туда, где не светит солнце".
Отношения - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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Назван простой способ раскрыть измену
 
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