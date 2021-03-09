https://ria.ru/20210309/braslet-1600392091.html

Телеведущая узнала об измене благодаря фитнес-браслету

Телеведущая узнала об измене благодаря фитнес-браслету

Британская телеведущая раскрыла измену своего молодого человека благодаря "необычной" ночной активности его фитнес-браслета, об этом сообщает The Sun. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T01:52

2021-03-09T01:52

2021-03-09T01:52

шоубиз

tiktok

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576329725_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_8cce04b5fe847655e867c140eb06dd87.jpg

МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Британская телеведущая раскрыла измену своего молодого человека благодаря "необычной" ночной активности его фитнес-браслета, об этом сообщает The Sun.Надя Эссекс, известная 39-летняя телеведущая, рассказала в видео на TikTok, что вместе с молодым человеком носила синхронизированные фитнес-браслеты, благодаря чему пара могла видеть показатели здоровья друг друга, включая сжигаемые калории.По словам женщины, после возвращения бойфренда с вечеринки она решила приготовить ему завтрак. Просмотрев информацию с его фитнес-браслета, она увидела, что между двумя и тремя часами ночи ее молодой человек сжег более 500 калорий.Эссекс добавила, что подняла данный вопрос перед своим избранником, после чего "запихнула ему завтрак туда, где не светит солнце".

https://ria.ru/20210120/izmena-1593767866.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, великобритания, в мире