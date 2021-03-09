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https://ria.ru/20210309/belorussiya-1600443397.html
Российский посол оценил возможность диалога белорусской власти с народом
Российский посол оценил возможность диалога белорусской власти с народом
Белорусская власть сейчас готова "слышать людей" и предпринимать шаги в рамках политической реформы, считает посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T12:47
2021-03-09T12:51
парламентское собрание союза беларуси и россии
кгб белоруссии
дмитрий мезенцев
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Белорусская власть сейчас готова "слышать людей" и предпринимать шаги в рамках политической реформы, считает посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев."Мы видим сегодня изменение риторики, готовность белорусской власти слышать людей. Полагаю, что в этом направлении будут сделаны еще более масштабные и глубокие шаги, тем более, что этого требует общество, этого требует внешняя обстановка", - сказал он в эфире телеканала РБК.По словам посла, "время покажет", как будет идти работа над проектом новой Конституции Белоруссии.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Лукашенко после протестов пообещал внести изменения в конституцию. По его словам, будет разработан проект нового основного закона страны, который вынесут на рассмотрение граждан на референдум. Оппозиция в свою очередь заявила, что у них есть свой проект избирательного кодекса и черновой вариант конституции. Согласно действующим нормам, президент является главой государства, избирается на пять лет, количество сроков не ограничено.Выступая на Всебелорусском собрании, Лукашенко обратил внимание, что под новую конституцию придется переформатировать многие законы, изменить законодательную базу, но это будет возможно сделать в течение будущего года. Однако, заметил Лукашенко, главное в этом процессе - не торопиться и "не наломать дров".
https://ria.ru/20210309/mezentsev-1600436618.html
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кгб белоруссии, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Российский посол оценил возможность диалога белорусской власти с народом

12:47 09.03.2021 (обновлено: 12:51 09.03.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПодготовка Минска к Всебелорусскому собранию
Подготовка Минска к Всебелорусскому собранию - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Белорусская власть сейчас готова "слышать людей" и предпринимать шаги в рамках политической реформы, считает посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.
"Мы видим сегодня изменение риторики, готовность белорусской власти слышать людей. Полагаю, что в этом направлении будут сделаны еще более масштабные и глубокие шаги, тем более, что этого требует общество, этого требует внешняя обстановка", - сказал он в эфире телеканала РБК.
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
Вчера, 12:14Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Запад меняет формат давления на Белоруссию, заявил посол России в Минске
По словам посла, "время покажет", как будет идти работа над проектом новой Конституции Белоруссии.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Лукашенко после протестов пообещал внести изменения в конституцию. По его словам, будет разработан проект нового основного закона страны, который вынесут на рассмотрение граждан на референдум. Оппозиция в свою очередь заявила, что у них есть свой проект избирательного кодекса и черновой вариант конституции. Согласно действующим нормам, президент является главой государства, избирается на пять лет, количество сроков не ограничено.
Выступая на Всебелорусском собрании, Лукашенко обратил внимание, что под новую конституцию придется переформатировать многие законы, изменить законодательную базу, но это будет возможно сделать в течение будущего года. Однако, заметил Лукашенко, главное в этом процессе - не торопиться и "не наломать дров".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 13:22Протесты в Белоруссии
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