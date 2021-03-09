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Эксперт оценил перспективы российско-американских отношений при Байдене
Эксперт оценил перспективы российско-американских отношений при Байдене
Администрация президента США Джо Байдена продолжит политику конфронтации в отношении Китая и России, но она будет включать в себя несколько изменений по... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T13:14
2021-03-09T13:14
дональд трамп
высшая школа экономики (вшэ)
джо байден
москва
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена продолжит политику конфронтации в отношении Китая и России, но она будет включать в себя несколько изменений по сравнению с политикой экс-президента Дональда Трампа, считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов."То, что администрация Байдена продолжит политику конфронтации и с Китаем, и с Россией одновременно, это уже не вызывает никаких сомнений. И изменения этой конфронтационной политики по сравнению с администрацией Трампа, мне кажется, заключаются в трех вещах. Первое изменение - это частично меняется инструментарий конфронтации. В отличие от Трампа, администрация Байдена не рассматривает гонку вооружений как преференциальный конфронтационный инструмент, не является сторонником торговых войн, которые, по мнению демократов, нанесли США больше вреда, нежели чем пользы", - сказал он в ходе дискуссии, организованной международным дискуссионным клубом "Валдай".По словам эксперта, второе изменение в политике Байдена заключается в многосторонности внешней политики, в том числе конфронтационной."Соединенные Штаты в ближайшие несколько лет будут привержены максимальному подключению союзников и партнеров к сдерживанию, в первую очередь, Китая, но и России тоже. Третье изменение - при Байдене Соединенные Штаты будут сочетать конфронтационную политику и сдерживание с избирательным сотрудничеством", - добавил он.По мнению Суслова, США при Байдене продолжат санкционную политику в отношении Пекина и Москвы.Ранее Байден предупредил европейских и азиатских партнеров о долгом и жестком противостоянии с Китаем, призвал к совместной работе в этом направлении. Он отметил, что США не пытаются "столкнуть Восток и Запад", но заявил о необходимости "играть по одним правилам".
https://ria.ru/20210306/bayden-1600180356.html
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дональд трамп, высшая школа экономики (вшэ), джо байден, москва, китай, сша, в мире

Эксперт оценил перспективы российско-американских отношений при Байдене

13:14 09.03.2021
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена продолжит политику конфронтации в отношении Китая и России, но она будет включать в себя несколько изменений по сравнению с политикой экс-президента Дональда Трампа, считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
"То, что администрация Байдена продолжит политику конфронтации и с Китаем, и с Россией одновременно, это уже не вызывает никаких сомнений. И изменения этой конфронтационной политики по сравнению с администрацией Трампа, мне кажется, заключаются в трех вещах. Первое изменение - это частично меняется инструментарий конфронтации. В отличие от Трампа, администрация Байдена не рассматривает гонку вооружений как преференциальный конфронтационный инструмент, не является сторонником торговых войн, которые, по мнению демократов, нанесли США больше вреда, нежели чем пользы", - сказал он в ходе дискуссии, организованной международным дискуссионным клубом "Валдай".
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По словам эксперта, второе изменение в политике Байдена заключается в многосторонности внешней политики, в том числе конфронтационной.
"Соединенные Штаты в ближайшие несколько лет будут привержены максимальному подключению союзников и партнеров к сдерживанию, в первую очередь, Китая, но и России тоже. Третье изменение - при Байдене Соединенные Штаты будут сочетать конфронтационную политику и сдерживание с избирательным сотрудничеством", - добавил он.
По мнению Суслова, США при Байдене продолжат санкционную политику в отношении Пекина и Москвы.
Ранее Байден предупредил европейских и азиатских партнеров о долгом и жестком противостоянии с Китаем, призвал к совместной работе в этом направлении. Он отметил, что США не пытаются "столкнуть Восток и Запад", но заявил о необходимости "играть по одним правилам".
Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Пушков во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в связи с арестом правозащитника А. Гапоненко латвийскими властями. 24 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
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