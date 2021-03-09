https://ria.ru/20210309/bayden-1600449107.html

Эксперт оценил перспективы российско-американских отношений при Байдене

Эксперт оценил перспективы российско-американских отношений при Байдене

Администрация президента США Джо Байдена продолжит политику конфронтации в отношении Китая и России, но она будет включать в себя несколько изменений по... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T13:14

2021-03-09T13:14

2021-03-09T13:14

дональд трамп

высшая школа экономики (вшэ)

джо байден

москва

китай

сша

в мире

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена продолжит политику конфронтации в отношении Китая и России, но она будет включать в себя несколько изменений по сравнению с политикой экс-президента Дональда Трампа, считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов."То, что администрация Байдена продолжит политику конфронтации и с Китаем, и с Россией одновременно, это уже не вызывает никаких сомнений. И изменения этой конфронтационной политики по сравнению с администрацией Трампа, мне кажется, заключаются в трех вещах. Первое изменение - это частично меняется инструментарий конфронтации. В отличие от Трампа, администрация Байдена не рассматривает гонку вооружений как преференциальный конфронтационный инструмент, не является сторонником торговых войн, которые, по мнению демократов, нанесли США больше вреда, нежели чем пользы", - сказал он в ходе дискуссии, организованной международным дискуссионным клубом "Валдай".По словам эксперта, второе изменение в политике Байдена заключается в многосторонности внешней политики, в том числе конфронтационной."Соединенные Штаты в ближайшие несколько лет будут привержены максимальному подключению союзников и партнеров к сдерживанию, в первую очередь, Китая, но и России тоже. Третье изменение - при Байдене Соединенные Штаты будут сочетать конфронтационную политику и сдерживание с избирательным сотрудничеством", - добавил он.По мнению Суслова, США при Байдене продолжат санкционную политику в отношении Пекина и Москвы.Ранее Байден предупредил европейских и азиатских партнеров о долгом и жестком противостоянии с Китаем, призвал к совместной работе в этом направлении. Он отметил, что США не пытаются "столкнуть Восток и Запад", но заявил о необходимости "играть по одним правилам".

https://ria.ru/20210306/bayden-1600180356.html

https://ria.ru/20210227/pushkov-1599196400.html

москва

китай

сша

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дональд трамп, высшая школа экономики (вшэ), джо байден, москва, китай, сша, в мире