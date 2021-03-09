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Альфа-Банк купил электронный сервис оплаты чаевых "нетмонет"
Альфа-Банк купил электронный сервис оплаты чаевых "нетмонет"
Альфа-Банк купил 100% сервиса безналичной оплаты чаевых "нетмонет", сообщает банк. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T15:35
2021-03-09T15:35
2021-03-09T15:35
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альфа-банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Альфа-Банк купил 100% сервиса безналичной оплаты чаевых "нетмонет", сообщает банк. Команда стартапа во главе с его основателем Георгием Высоцким остается в проекте и будет продолжать развивать его, а также примет участие в разработке других сервисов Альфа-Банка. "Электронные чаевые удобнее клиентам и выгоднее для сотрудников. По данным сервиса, клиенты в среднем оставляют наличными всего 5-7% от счета, а через "нетмонет" около 12%. Только в январе 2021 года гости заведений с "нетмонет" оставили электронные чаевые 310 тысяч раз, отблагодарив сотрудников на 86 миллионов рублей", - отмечается в сообщении. По словам Высоцкого, "нетмонет" — крупнейший на сегодня в России сервис по объему собираемых чаевых. Сумма сделки не раскрывается, однако, по данным "Форбс", она может оставить около 4 миллионов долларов.
https://ria.ru/20210215/alfa-bank-1597511131.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, альфа-банк, новости компаний - экономика
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости
. Альфа-Банк
купил 100% сервиса безналичной оплаты чаевых "нетмонет", сообщает банк.
Команда стартапа во главе с его основателем Георгием Высоцким остается в проекте и будет продолжать развивать его, а также примет участие в разработке других сервисов Альфа-Банка.
"Электронные чаевые удобнее клиентам и выгоднее для сотрудников. По данным сервиса, клиенты в среднем оставляют наличными всего 5-7% от счета, а через "нетмонет" около 12%. Только в январе 2021 года гости заведений с "нетмонет" оставили электронные чаевые 310 тысяч раз, отблагодарив сотрудников на 86 миллионов рублей", - отмечается в сообщении.
По словам Высоцкого, "нетмонет" — крупнейший на сегодня в России сервис по объему собираемых чаевых.
Как сообщил директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин, банк намерен ускорить развитие проекта. "Предложение по подключению "нетмонет" получат 627 тысяч клиентов малого и микробизнеса Альфа-Банка. И не только в Москве и Санкт-Петербурге, где "нетмонет" развит сегодня, но и по всей стране", — привели в банке его слова.
Сумма сделки не раскрывается, однако, по данным "Форбс", она может оставить около 4 миллионов долларов.