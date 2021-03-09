https://ria.ru/20210309/bank-1600477013.html

Альфа-Банк купил электронный сервис оплаты чаевых "нетмонет"

Альфа-Банк купил электронный сервис оплаты чаевых "нетмонет"

Альфа-Банк купил 100% сервиса безналичной оплаты чаевых "нетмонет", сообщает банк. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T15:35

2021-03-09T15:35

2021-03-09T15:35

россия

альфа-банк

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600476059_0:58:2990:1740_1920x0_80_0_0_42bf07a9112d1da20a048b260b419fb1.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Альфа-Банк купил 100% сервиса безналичной оплаты чаевых "нетмонет", сообщает банк. Команда стартапа во главе с его основателем Георгием Высоцким остается в проекте и будет продолжать развивать его, а также примет участие в разработке других сервисов Альфа-Банка. "Электронные чаевые удобнее клиентам и выгоднее для сотрудников. По данным сервиса, клиенты в среднем оставляют наличными всего 5-7% от счета, а через "нетмонет" около 12%. Только в январе 2021 года гости заведений с "нетмонет" оставили электронные чаевые 310 тысяч раз, отблагодарив сотрудников на 86 миллионов рублей", - отмечается в сообщении. По словам Высоцкого, "нетмонет" — крупнейший на сегодня в России сервис по объему собираемых чаевых. Сумма сделки не раскрывается, однако, по данным "Форбс", она может оставить около 4 миллионов долларов.

https://ria.ru/20210215/alfa-bank-1597511131.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, альфа-банк, новости компаний - экономика