https://ria.ru/20210309/avangard-1600478907.html

Около 20 тысяч школьников посетят военный центр "Авангард" в 2021 году

Около 20 тысяч школьников посетят военный центр "Авангард" в 2021 году

Около 15-20 тысяч старшеклассников из Подмосковья получат возможность посетить учебный центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард",... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T15:43

2021-03-09T15:43

2021-03-09T15:43

новости подмосковья

патриот

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

одинцовский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600475525_0:80:1570:963_1920x0_80_0_0_f5cb0d5cf220e7ebee9bda240506b325.jpg

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Около 15-20 тысяч старшеклассников из Подмосковья получат возможность посетить учебный центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", расположенный в парке "Патриот", в этом году, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.В выездном мероприятии в центр "Авангард" приняли участие министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин."Большое количество ребят могут себя здесь реализовать, найти себя, научиться новому, узнать новое, познакомиться с новыми друзьями. Мы сможем от Подмосковья порядка 15-20 тысяч ребят пригласить сюда в этом году", - приводятся слова губернатора в Telegram-канале "Воробьев LIVE".Центр "Авангард", расположенный на территории парка "Патриот" в Одинцовском районе Московской области, рассчитан на одновременное обучение 600 курсантов, с плановым увеличением вместимости до 900 человек. Военные сборы длятся 5 дней, в течение которых курсанты изучают 5 военно-учетных специальностей под руководством 110 инструкторов, педагогов и вожатых. За год центр принимает свыше 30 тысяч курсантов, говорится на официальном сайте центра.

https://radiosputnik.ria.ru/20210309/moroz-1600476162.html

московская область (подмосковье)

одинцовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

патриот, андрей воробьев, московская область (подмосковье), одинцовский район