https://ria.ru/20210309/avangard-1600478907.html
Около 20 тысяч школьников посетят военный центр "Авангард" в 2021 году
Около 20 тысяч школьников посетят военный центр "Авангард" в 2021 году
Около 15-20 тысяч старшеклассников из Подмосковья получат возможность посетить учебный центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард",... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T15:43
2021-03-09T15:43
2021-03-09T15:43
новости подмосковья
патриот
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
одинцовский район
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Около 15-20 тысяч старшеклассников из Подмосковья получат возможность посетить учебный центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", расположенный в парке "Патриот", в этом году, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.В выездном мероприятии в центр "Авангард" приняли участие министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин."Большое количество ребят могут себя здесь реализовать, найти себя, научиться новому, узнать новое, познакомиться с новыми друзьями. Мы сможем от Подмосковья порядка 15-20 тысяч ребят пригласить сюда в этом году", - приводятся слова губернатора в Telegram-канале "Воробьев LIVE".Центр "Авангард", расположенный на территории парка "Патриот" в Одинцовском районе Московской области, рассчитан на одновременное обучение 600 курсантов, с плановым увеличением вместимости до 900 человек. Военные сборы длятся 5 дней, в течение которых курсанты изучают 5 военно-учетных специальностей под руководством 110 инструкторов, педагогов и вожатых. За год центр принимает свыше 30 тысяч курсантов, говорится на официальном сайте центра.
https://radiosputnik.ria.ru/20210309/moroz-1600476162.html
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патриот, андрей воробьев, московская область (подмосковье), одинцовский район