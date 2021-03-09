Адвокат лидера армянской оппозиции рассказал о деле своего подзащитного
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкБывший Премьер-министр Армении Вазген Манукян выступает на акции протеста оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна на проспекте Баграмяна в Ереване
© Sputnik / Арам Нерсесян
ЕРЕВАН, 9 мар – РИА Новости. Адвокат лидера объединенной оппозиции Армении Вазгена Манукяна Арам Вардеванян заявил, что намерен ходатайствовать о прекращении заведенного против политика уголовного дела.
Ранее в Следственном комитете Армении сообщили, что Манукяну официально предъявлено обвинение в призывах к захвату власти, с него взята подписка о невыезде. Ранее в СК сообщили, что решение о привлечении Манукяна в качестве обвиняемого по статье "публичные призывы к захвату власти" было принято за "сделанные им 12 и 20 февраля "публичные призывы к захвату власти, насильственному свержению конституционного строя, применению насилия". Манукян считает предъявленное обвинение политическим преследованием.
"Следственный комитет сегодня сообщил о завершении предварительного следствия по делу первого премьер-министра Армении Вазгена Манукяна - одного из серии политически примитивных и позорных дел. Буду ходатайствовать о прекращении этого политического дела, так как оно никак не связано с уголовным кодексом", - написал Вардеванян в Facebook.
Он напомнил также, что "в апреле-мае 2018 года (в период смены власти в Армении – ред.) та же правоохранительная система не усмотрела состава преступления в преследовании и давлении на депутатов и заявлении (Никола Пашиняна – ред.) "или я буду премьер-министром, или премьер-министра в Армении не будет".
Кандидат на пост премьера от оппозиции Манукян 20 февраля на митинге, в котором приняли участие представители около 20 политических сил, добивающихся отставки премьера, призвал оппозиционеров "в любое время быть готовыми с молниеносной быстротой восстанием взять власть". По его словам, это является планом Б. Планом А он назвал массовые акции протеста, которые должны заставить главу правительства уйти в отставку.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.