Онлайн-конференция о старте Международной акции "Сад памяти"
11 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная старту Международной акции "Сад памяти", в рамках которой на территории России и стран СНГ вновь будет высажено 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны.
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Участники:
- президент Фонда памяти полководцев Победы, дочь маршала Ивана Конева Наталия КОНЕВА;
- руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей АНОПРИЕНКО;
- председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА.
По видеосвязи:
- сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Геннадий ИВАНОВ;
- экоблогер Матвей АНИСКИН;
- организаторы и волонтеры акции (Севастополь, Баку).
В год 80-летия с начала войны зеленые памятники появятся и в объявленных ранее Городах трудовой доблести. Акция обретет новых участников, затронет великие имена и события, а завершится народной мемориальной высадкой на территории Бреста. Объединятся все – от школьников до благотворительных фондов. Первый Сад памяти 2021 года будет разбит в честь главного амбассадора акции, народного офицера Василия Ланового.
С чего начнется акция? Как к ней присоединиться? Как она пройдет за рубежом? Какие мероприятия запланированы в регионах России?
Официальный сайт акции
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- президент Фонда памяти полководцев Победы, дочь маршала Ивана Конева Наталия КОНЕВА;
- руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей АНОПРИЕНКО;
- председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА.
По видеосвязи:
- сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Геннадий ИВАНОВ;
- экоблогер Матвей АНИСКИН;
- организаторы и волонтеры акции (Севастополь, Баку).
В год 80-летия с начала войны зеленые памятники появятся и в объявленных ранее Городах трудовой доблести. Акция обретет новых участников, затронет великие имена и события, а завершится народной мемориальной высадкой на территории Бреста. Объединятся все – от школьников до благотворительных фондов. Первый Сад памяти 2021 года будет разбит в честь главного амбассадора акции, народного офицера Василия Ланового.
С чего начнется акция? Как к ней присоединиться? Как она пройдет за рубежом? Какие мероприятия запланированы в регионах России?
Официальный сайт акции
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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