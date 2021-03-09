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Онлайн-конференция о старте Международной акции "Сад памяти"
Онлайн-конференция о старте Международной акции "Сад памяти"
11 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная старту Международной акции "Сад памяти", в рамках которой на территории России и стран СНГ вновь будет высажено 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны.
2021-03-09T15:16
2021-03-09T15:16
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Задать вопросУчастники:- президент Фонда памяти полководцев Победы, дочь маршала Ивана Конева Наталия КОНЕВА; - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей АНОПРИЕНКО;- председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА.По видеосвязи: - сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Геннадий ИВАНОВ; - экоблогер Матвей АНИСКИН; - организаторы и волонтеры акции (Севастополь, Баку).В год 80-летия с начала войны зеленые памятники появятся и в объявленных ранее Городах трудовой доблести. Акция обретет новых участников, затронет великие имена и события, а завершится народной мемориальной высадкой на территории Бреста. Объединятся все – от школьников до благотворительных фондов. Первый Сад памяти 2021 года будет разбит в честь главного амбассадора акции, народного офицера Василия Ланового.С чего начнется акция? Как к ней присоединиться? Как она пройдет за рубежом? Какие мероприятия запланированы в регионах России? Официальный сайт акцииОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о старте Международной акции "Сад памяти"

15:16 09.03.2021
 
Читать ria.ru в
11 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная старту Международной акции "Сад памяти", в рамках которой на территории России и стран СНГ вновь будет высажено 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны.
Задать вопрос

Участники:
- президент Фонда памяти полководцев Победы, дочь маршала Ивана Конева Наталия КОНЕВА;
- руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей АНОПРИЕНКО;
- председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА.

По видеосвязи:
- сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Геннадий ИВАНОВ;
- экоблогер Матвей АНИСКИН;
- организаторы и волонтеры акции (Севастополь, Баку).

В год 80-летия с начала войны зеленые памятники появятся и в объявленных ранее Городах трудовой доблести. Акция обретет новых участников, затронет великие имена и события, а завершится народной мемориальной высадкой на территории Бреста. Объединятся все – от школьников до благотворительных фондов. Первый Сад памяти 2021 года будет разбит в честь главного амбассадора акции, народного офицера Василия Ланового.
С чего начнется акция? Как к ней присоединиться? Как она пройдет за рубежом? Какие мероприятия запланированы в регионах России?
Официальный сайт акции

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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