https://ria.ru/20210309/agitatsiya-1600525565.html

Путин подписал закон о праве ЦИК просить об удалении агитации в интернете

Путин подписал закон о праве ЦИК просить об удалении агитации в интернете

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому ЦИК России и избиркомы регионов смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T19:53

2021-03-09T19:53

2021-03-09T19:59

ольга савастьянова

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

александр хинштейн

цик рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому ЦИК России и избиркомы регионов смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, изготовленных с нарушением законодательства о выборах.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Авторами инициативы стала группа депутатов вместе с главами комитетов по информационной политике Александром Хинштейном и по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой.ЦИК России и избирательные комиссии субъектов РФ наделяются полномочиями по обращению в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в сети интернет агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства РФ о выборах и референдумах, при проведении соответствующих выборов.Кроме того, законом предусматривается, что особенности изготовления и распространения агитационных материалов могут быть установлены ЦИК РФ с учетом требований федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Территориальные избирательные комиссии также смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении незаконных агитматериалов.Также устанавливается, что владелец ресурса должен будет удалить незаконные агитматериалы в течение суток. При этом Роскомнадзор сможет блокировать ресурсы, не выполнившие требование удалить материалы. В случае отказа или бездействия владельца информационного ресурса провайдер хостинга или иное лицо обязаны ограничить доступ к соответствующему информационному ресурсу незамедлительно по истечении суток с момента получения уведомления.

https://ria.ru/20210303/agitatsiya-1599739317.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга савастьянова, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), александр хинштейн, цик рф, владимир путин, политика