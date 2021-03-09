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Путин подписал закон о праве ЦИК просить об удалении агитации в интернете
Путин подписал закон о праве ЦИК просить об удалении агитации в интернете
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому ЦИК России и избиркомы регионов смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T19:53
2021-03-09T19:59
ольга савастьянова
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
александр хинштейн
цик рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому ЦИК России и избиркомы регионов смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, изготовленных с нарушением законодательства о выборах.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Авторами инициативы стала группа депутатов вместе с главами комитетов по информационной политике Александром Хинштейном и по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой.ЦИК России и избирательные комиссии субъектов РФ наделяются полномочиями по обращению в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в сети интернет агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства РФ о выборах и референдумах, при проведении соответствующих выборов.Кроме того, законом предусматривается, что особенности изготовления и распространения агитационных материалов могут быть установлены ЦИК РФ с учетом требований федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Территориальные избирательные комиссии также смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении незаконных агитматериалов.Также устанавливается, что владелец ресурса должен будет удалить незаконные агитматериалы в течение суток. При этом Роскомнадзор сможет блокировать ресурсы, не выполнившие требование удалить материалы. В случае отказа или бездействия владельца информационного ресурса провайдер хостинга или иное лицо обязаны ограничить доступ к соответствующему информационному ресурсу незамедлительно по истечении суток с момента получения уведомления.
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ольга савастьянова, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), александр хинштейн, цик рф, владимир путин, политика

Путин подписал закон о праве ЦИК просить об удалении агитации в интернете

19:53 09.03.2021 (обновлено: 19:59 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017 - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому ЦИК России и избиркомы регионов смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, изготовленных с нарушением законодательства о выборах.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Авторами инициативы стала группа депутатов вместе с главами комитетов по информационной политике Александром Хинштейном и по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой.
ЦИК России и избирательные комиссии субъектов РФ наделяются полномочиями по обращению в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в сети интернет агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства РФ о выборах и референдумах, при проведении соответствующих выборов.
Кроме того, законом предусматривается, что особенности изготовления и распространения агитационных материалов могут быть установлены ЦИК РФ с учетом требований федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Территориальные избирательные комиссии также смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении незаконных агитматериалов.
Также устанавливается, что владелец ресурса должен будет удалить незаконные агитматериалы в течение суток. При этом Роскомнадзор сможет блокировать ресурсы, не выполнившие требование удалить материалы. В случае отказа или бездействия владельца информационного ресурса провайдер хостинга или иное лицо обязаны ограничить доступ к соответствующему информационному ресурсу незамедлительно по истечении суток с момента получения уведомления.
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Ольга СавастьяноваФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Александр ХинштейнЦИК РФВладимир ПутинПолитика
 
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