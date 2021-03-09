https://ria.ru/20210309/abkhaziya-1600409791.html

Боровшиеся с COVID-19 российские военные медики выехали из Абхазии

Боровшиеся с COVID-19 российские военные медики выехали из Абхазии

Колонна военной техники Минобороны России возвращается из Абхазии в пункт постоянной дислокации в Буденновск после успешной борьбы с коронавирусом в республике, РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T09:39

2021-03-09T09:39

2021-03-09T09:45

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

южный военный округ

абхазия

буденновск

в мире

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СУХУМ, 9 мар - РИА Новости. Колонна военной техники Минобороны России возвращается из Абхазии в пункт постоянной дислокации в Буденновск после успешной борьбы с коронавирусом в республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО.Ранее сообщалось, что военные медики в составе колонны военной техники совершат многокилометровый марш в пункт постоянной дислокации."Мобильный госпиталь Минобороны России выполнил поставленные задачи по оказанию помощи населению Абхазии в борьбе с COVID-19 и приступил к совершению марша в пункт постоянной дислокации в город Буденновск", - говорится в сообщении.Расстояние из Абхазии до места назначения составляет более 600 километров. Безопасность дорожного движения колоны обеспечивают экипажи военной автоинспекции ЮВО, уточнили в пресс-службе.Колонна Минобороны РФ прибыла в Абхазию 20 октября 2020 года для оказания медицинской помощи больным COVID-19. За это время российские военные медики вылечили около 500 жителей республики, заразившихся коронавирусом. Около четырех тысяч жителей Абхазии получили медпомощь от врачей МО РФ. В составе мобильного медицинского подразделения более 100 военнослужащих и более 30 единиц специальной военной техники. Госпиталь, который размешался на территории санатория "Айтар", был оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ и анализаторами крови.

https://ria.ru/20210309/koronavirus-1600408531.html

абхазия

буденновск

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коронавирус covid-19, южный военный округ, абхазия, буденновск, в мире