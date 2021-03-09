https://ria.ru/20210309/abkhaziya-1600409791.html
Боровшиеся с COVID-19 российские военные медики выехали из Абхазии
Боровшиеся с COVID-19 российские военные медики выехали из Абхазии
Колонна военной техники Минобороны России возвращается из Абхазии в пункт постоянной дислокации в Буденновск после успешной борьбы с коронавирусом в республике, РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T09:39
2021-03-09T09:39
2021-03-09T09:45
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
южный военный округ
абхазия
буденновск
в мире
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СУХУМ, 9 мар - РИА Новости. Колонна военной техники Минобороны России возвращается из Абхазии в пункт постоянной дислокации в Буденновск после успешной борьбы с коронавирусом в республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО.Ранее сообщалось, что военные медики в составе колонны военной техники совершат многокилометровый марш в пункт постоянной дислокации."Мобильный госпиталь Минобороны России выполнил поставленные задачи по оказанию помощи населению Абхазии в борьбе с COVID-19 и приступил к совершению марша в пункт постоянной дислокации в город Буденновск", - говорится в сообщении.Расстояние из Абхазии до места назначения составляет более 600 километров. Безопасность дорожного движения колоны обеспечивают экипажи военной автоинспекции ЮВО, уточнили в пресс-службе.Колонна Минобороны РФ прибыла в Абхазию 20 октября 2020 года для оказания медицинской помощи больным COVID-19. За это время российские военные медики вылечили около 500 жителей республики, заразившихся коронавирусом. Около четырех тысяч жителей Абхазии получили медпомощь от врачей МО РФ. В составе мобильного медицинского подразделения более 100 военнослужащих и более 30 единиц специальной военной техники. Госпиталь, который размешался на территории санатория "Айтар", был оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ и анализаторами крови.
https://ria.ru/20210309/koronavirus-1600408531.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, южный военный округ, абхазия, буденновск, в мире
СУХУМ, 9 мар - РИА Новости.
Колонна военной техники Минобороны России возвращается из Абхазии в пункт постоянной дислокации в Буденновск
после успешной борьбы с коронавирусом в республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО
.
Ранее сообщалось, что военные медики в составе колонны военной техники совершат многокилометровый марш в пункт постоянной дислокации.
"Мобильный госпиталь Минобороны России выполнил поставленные задачи по оказанию помощи населению Абхазии
в борьбе с COVID-19 и приступил к совершению марша в пункт постоянной дислокации в город Буденновск", - говорится в сообщении.
Расстояние из Абхазии до места назначения составляет более 600 километров. Безопасность дорожного движения колоны обеспечивают экипажи военной автоинспекции ЮВО, уточнили в пресс-службе.
Колонна Минобороны РФ прибыла в Абхазию 20 октября 2020 года для оказания медицинской помощи больным COVID-19. За это время российские военные медики вылечили около 500 жителей республики, заразившихся коронавирусом. Около четырех тысяч жителей Абхазии получили медпомощь от врачей МО РФ. В составе мобильного медицинского подразделения более 100 военнослужащих и более 30 единиц специальной военной техники. Госпиталь, который размешался на территории санатория "Айтар", был оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ и анализаторами крови.