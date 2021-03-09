Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210309/abkhaziya-1600409791.html
Боровшиеся с COVID-19 российские военные медики выехали из Абхазии
Боровшиеся с COVID-19 российские военные медики выехали из Абхазии
Колонна военной техники Минобороны России возвращается из Абхазии в пункт постоянной дислокации в Буденновск после успешной борьбы с коронавирусом в республике, РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T09:39
2021-03-09T09:45
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
южный военный округ
абхазия
буденновск
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569743273_0:17:3064:1741_1920x0_80_0_0_7afe52e994e01b4fb6c1f20ecec860f0.jpg
СУХУМ, 9 мар - РИА Новости. Колонна военной техники Минобороны России возвращается из Абхазии в пункт постоянной дислокации в Буденновск после успешной борьбы с коронавирусом в республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО.Ранее сообщалось, что военные медики в составе колонны военной техники совершат многокилометровый марш в пункт постоянной дислокации."Мобильный госпиталь Минобороны России выполнил поставленные задачи по оказанию помощи населению Абхазии в борьбе с COVID-19 и приступил к совершению марша в пункт постоянной дислокации в город Буденновск", - говорится в сообщении.Расстояние из Абхазии до места назначения составляет более 600 километров. Безопасность дорожного движения колоны обеспечивают экипажи военной автоинспекции ЮВО, уточнили в пресс-службе.Колонна Минобороны РФ прибыла в Абхазию 20 октября 2020 года для оказания медицинской помощи больным COVID-19. За это время российские военные медики вылечили около 500 жителей республики, заразившихся коронавирусом. Около четырех тысяч жителей Абхазии получили медпомощь от врачей МО РФ. В составе мобильного медицинского подразделения более 100 военнослужащих и более 30 единиц специальной военной техники. Госпиталь, который размешался на территории санатория "Айтар", был оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ и анализаторами крови.
https://ria.ru/20210309/koronavirus-1600408531.html
абхазия
буденновск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569743273_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_81db3d591e8361f259436c34c9e6b9a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, южный военный округ, абхазия, буденновск, в мире

Боровшиеся с COVID-19 российские военные медики выехали из Абхазии

09:39 09.03.2021 (обновлено: 09:45 09.03.2021)
 
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкМедик на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
Медик на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СУХУМ, 9 мар - РИА Новости. Колонна военной техники Минобороны России возвращается из Абхазии в пункт постоянной дислокации в Буденновск после успешной борьбы с коронавирусом в республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО.
Ранее сообщалось, что военные медики в составе колонны военной техники совершат многокилометровый марш в пункт постоянной дислокации.
Развертывание мобильного госпиталя, рассчитанного на 120 человек, на территории Богородчанской центральной районной больницы для оказания медицинской помощи больным COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
Вчера, 09:30Распространение коронавируса
Российский мобильный госпиталь выехал из Абхазии
"Мобильный госпиталь Минобороны России выполнил поставленные задачи по оказанию помощи населению Абхазии в борьбе с COVID-19 и приступил к совершению марша в пункт постоянной дислокации в город Буденновск", - говорится в сообщении.
Расстояние из Абхазии до места назначения составляет более 600 километров. Безопасность дорожного движения колоны обеспечивают экипажи военной автоинспекции ЮВО, уточнили в пресс-службе.
Колонна Минобороны РФ прибыла в Абхазию 20 октября 2020 года для оказания медицинской помощи больным COVID-19. За это время российские военные медики вылечили около 500 жителей республики, заразившихся коронавирусом. Около четырех тысяч жителей Абхазии получили медпомощь от врачей МО РФ. В составе мобильного медицинского подразделения более 100 военнослужащих и более 30 единиц специальной военной техники. Госпиталь, который размешался на территории санатория "Айтар", был оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ и анализаторами крови.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Южный военный округАбхазияБуденновскВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03Украинцев возмутили слова посла Израиля о стадионе имени Шухевича
04:35Керамическая чаша с барахолки оказалась сокровищем XV века
04:23Украине предрекли деградацию главного национального достояния
04:14Израиль осудил решение присвоить стадиону в Тернополе имя Шухевича
03:51Маск объяснил, почему взорвался прототип корабля Starship
03:41Президент Гондураса заключил контракт на поставку "Спутника V"
03:37НАСА объяснила отправку астронавта на МКС на российском "Союзе"
03:33Исследование: вакцина Pfizer нейтрализует бразильский штамм COVID-19
03:11Врач рассказал, у кого чаще всего находят новые штаммы COVID-19
03:03В "Росатоме" придумали ракету-ловушку для беспилотников
02:43В России готовят мобильное приложение для оплаты услуг "лицом"
02:33Эксперты выдвинули новую версию крушения пропавшего рейса MH370
02:21Bloomberg: хакеры взломали 150 тысяч камер видеонаблюдения Verkada
02:20Для съемок российского фильма в космосе отобраны 20 финалисток
02:20Байден забыл имя своего министра и название Пентагона
02:17Эксперт объяснил, откуда берется "лишний" долг на кредитке
02:11Когда "сушка" организма во вред здоровью
01:51Латвия возобновит авиасообщение с Россией
01:49Астронавт НАСА Марк Ванде Хай полетит в апреле на МКС на "Союзе"
01:33Умер народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий
Лента новостейМолния