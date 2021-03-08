https://ria.ru/20210308/zemletryasenie-1600359837.html

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в понедельник у побережья острова Суматра в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T16:35

2021-03-08T16:35

2021-03-08T16:35

суматра

индонезия

в мире

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в понедельник у побережья острова Суматра в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 12.56 по времени UTC (15.56 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 158 километрах к юго-западу от провинции Бенкулу. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20210306/zemletryasenie-1600184552.html

суматра

индонезия

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суматра, индонезия, в мире