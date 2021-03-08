https://ria.ru/20210308/zarplata-1600319606.html
Ipsos: россияне перечислили профессии со слишком высокой зарплатой
Ipsos: россияне перечислили профессии со слишком высокой зарплатой
Принявшие участие в исследовании компании Ipsos россияне считают неоправданно высокими зарплаты политиков и банкиров, пишет РБК. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T03:15
2021-03-08T03:15
2021-03-08T05:45
россия
рбк (медиагруппа)
зарплата
общество
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Принявшие участие в исследовании компании Ipsos россияне считают неоправданно высокими зарплаты политиков и банкиров, пишет РБК.В онлайн-опросе приняли участие 20,5 тысяч человек из 28 стран, в России выборка составила примерно 500 человек. Подчеркивается, что за представителей первой из указанных профессий отдали свои голос 79 процентов респондентов, второй — 61 процент. В мире заработок политиков и банкиров также сочли слишком высоким 74 и 41 процент опрошенных соответственно.Кроме того, россияне включили в список профессий с неоправданно высокой зарплатой полицейских (25 процентов) и программистов (14 процентов).Слишком маленькую зарплату, по мнению респондентов из России, получают люди, которые помогают пожилым или людям с ограниченными возможностями (71 процентов), медсестры (70 процентов), работники яслей и няни (69 процентов), учителя (63 процента).В список получающих столько, сколько должны, россияне включили бухгалтеров, компьютерных инженеров и работников магазинов.
https://ria.ru/20210227/zarplata-1599227662.html
https://ria.ru/20210306/zarplata-1600174381.html
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россия, рбк (медиагруппа), зарплата, общество
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости.
Принявшие участие в исследовании компании Ipsos россияне считают неоправданно высокими зарплаты
политиков и банкиров, пишет РБК
.
В онлайн-опросе приняли участие 20,5 тысяч человек из 28 стран, в России выборка составила примерно 500 человек.
Подчеркивается, что за представителей первой из указанных профессий отдали свои голос 79 процентов респондентов, второй — 61 процент. В мире заработок политиков и банкиров также сочли слишком высоким 74 и 41 процент опрошенных соответственно.
Кроме того, россияне включили в список профессий с неоправданно высокой зарплатой полицейских (25 процентов) и программистов (14 процентов).
Слишком маленькую зарплату, по мнению респондентов из России, получают люди, которые помогают пожилым или людям с ограниченными возможностями (71 процентов), медсестры (70 процентов), работники яслей и няни (69 процентов), учителя (63 процента).
В список получающих столько, сколько должны, россияне включили бухгалтеров, компьютерных инженеров и работников магазинов.