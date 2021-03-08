https://ria.ru/20210308/zakharova-1600336178.html

Захарова выступила за всеобщее регулирование интернета

Захарова выступила за всеобщее регулирование интернета

Действия интернет-гигантов, блокирующих или удаляющих политический контент, требуют регулирования, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T11:13

2021-03-08T11:13

2021-03-08T12:43

мария захарова

совет федерации рф

сша

технологии

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Действия интернет-гигантов, блокирующих или удаляющих политический контент, требуют регулирования, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Как заявила официальный представитель МИД, РФ давно сталкивается с блокировками аккаунтов российских средств массовой информации - "это просто зачистка информационного пространства". "Сотни, тысячи сайтов, не только сайтов, но и аккаунтов, страниц, документальных фильмов вымарывались из общего информационного пространства", - сказала она."Много лет мы предлагаем инициативу в сфере международной информационной безопасности. И сейчас о такой инициативе было объявлено. Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации выпустил специальное обращение к руководителям международных организаций о необходимости выработки общих подходов и недопустимости многопрофильного давления интернет-платформ западных, в первую очередь, американских. Потому что все сконцентрировано, в принципе, в большинстве своем именно в Соединенных Штатах Америки. Потому что это действительно наступление на свободу слова", - подчеркнула Захарова.Читайте полное текст интервью >>>

https://ria.ru/20210308/blokirovka-1600330397.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, совет федерации рф, сша, технологии