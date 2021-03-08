Захарова выступила за всеобщее регулирование интернета
11:13 08.03.2021 (обновлено: 12:43 08.03.2021)
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Действия интернет-гигантов, блокирующих или удаляющих политический контент, требуют регулирования, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Все это требует регулирования. Всем этим сейчас занимаются наши законодатели и соответствующие органы. Мы считаем, что должен быть какой-то общий международно-правовой подход к регулированию интернета", - сказала Захарова.
Как заявила официальный представитель МИД, РФ давно сталкивается с блокировками аккаунтов российских средств массовой информации - "это просто зачистка информационного пространства". "Сотни, тысячи сайтов, не только сайтов, но и аккаунтов, страниц, документальных фильмов вымарывались из общего информационного пространства", - сказала она.
"Много лет мы предлагаем инициативу в сфере международной информационной безопасности. И сейчас о такой инициативе было объявлено. Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации выпустил специальное обращение к руководителям международных организаций о необходимости выработки общих подходов и недопустимости многопрофильного давления интернет-платформ западных, в первую очередь, американских. Потому что все сконцентрировано, в принципе, в большинстве своем именно в Соединенных Штатах Америки. Потому что это действительно наступление на свободу слова", - подчеркнула Захарова.