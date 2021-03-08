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Число жертв взрывов в Экваториальной Гвинее достигло 98
Число жертв взрывов в Экваториальной Гвинее достигло 98
Число погибших в результате серии взрывов на военной базе в Экваториальной Гвинее возросло до 98, не менее 615 человек пострадали, передает местный портал... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T23:52
2021-03-08T23:52
2021-03-08T23:52
экваториальная гвинея
в мире
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Число погибших в результате серии взрывов на военной базе в Экваториальной Гвинее возросло до 98, не менее 615 человек пострадали, передает местный портал AhoraEg со ссылкой на заявление вице-президента страны Теодоро Нгема Обианга Манге.Ранее сообщалось о 30 жертвах, число пострадавших составляло более 500.Ряд мощных взрывов в городе Бата, одном из крупнейших в стране, произошел в воскресенье. В результате была повреждена или разрушена почти вся жилая застройка.Президент Теодоро Обиан Нгема Мбасого заявил, что к взрывам на военной базе в городе Бата привела "халатность" военнослужащих и беспечность фермеров, которые развели огонь рядом с армейскими складами.По данным TVGE, на территории военного лагеря, где произошел первый взрыв, расквартированы подразделения спецназа и военизированная жандармерия.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экваториальная гвинея, в мире
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости.
Число погибших в результате серии взрывов на военной базе в Экваториальной Гвинее
возросло до 98, не менее 615 человек пострадали, передает местный портал AhoraEg
со ссылкой на заявление вице-президента страны Теодоро Нгема Обианга Манге.
Ранее сообщалось о 30 жертвах, число пострадавших составляло более 500.
Ряд мощных взрывов в городе Бата, одном из крупнейших в стране, произошел в воскресенье. В результате была повреждена или разрушена почти вся жилая застройка.
Президент Теодоро Обиан Нгема Мбасого заявил, что к взрывам на военной базе в городе Бата привела "халатность" военнослужащих и беспечность фермеров, которые развели огонь рядом с армейскими складами.
По данным TVGE, на территории военного лагеря, где произошел первый взрыв, расквартированы подразделения спецназа и военизированная жандармерия.