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Число жертв взрывов в Экваториальной Гвинее выросло до 30
Число жертв взрывов в Экваториальной Гвинее выросло до 30
Число жертв серии взрывов на военной базе в Экваториальной Гвинее увеличилось до 30, более 500 пострадали, сообщает местный портал AhoraEg. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T13:42
2021-03-08T13:42
2021-03-08T13:42
экваториальная гвинея
в мире
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Число жертв серии взрывов на военной базе в Экваториальной Гвинее увеличилось до 30, более 500 пострадали, сообщает местный портал AhoraEg.Ранее сообщалось о 17 погибших и 420 раненых. В понедельник под завалами были обнаружены тела других жертв. Поисково-спасательная операция продолжается.Ряд мощных взрывов в городе Бата, одном из крупнейших в стране, произошел в воскресенье. В результате была повреждена или разрушена почти вся жилая застройка.Президент Теодоро Обиан Нгема Мбасого заявил, что к взрывам на военной базе в городе Бата привела "халатность" военнослужащих и беспечность фермеров, которые развели огонь рядом с армейскими складами.По данным TVGE, на территории военного лагеря, где произошел первый взрыв, расквартированы подразделения спецназа и военизированная жандармерия.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экваториальная гвинея, в мире
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости.
Число жертв серии взрывов на военной базе в Экваториальной Гвинее
увеличилось до 30, более 500 пострадали, сообщает местный портал AhoraEg
.
Ранее сообщалось о 17 погибших и 420 раненых. В понедельник под завалами были обнаружены тела других жертв. Поисково-спасательная операция продолжается.
Ряд мощных взрывов в городе Бата, одном из крупнейших в стране, произошел в воскресенье. В результате была повреждена или разрушена почти вся жилая застройка.
Президент Теодоро Обиан Нгема Мбасого заявил, что к взрывам на военной базе в городе Бата привела "халатность" военнослужащих и беспечность фермеров, которые развели огонь рядом с армейскими складами.
По данным TVGE, на территории военного лагеря, где произошел первый взрыв, расквартированы подразделения спецназа и военизированная жандармерия.