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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210308/vybory-1600368995.html
Суд в США отклонил последнюю апелляцию Трампа по результатам выборов
Суд в США отклонил последнюю апелляцию Трампа по результатам выборов
Верховный суд США отклонил последнюю из трех апелляций Дональда Трампа по результатам президентских выборов. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T18:19
2021-03-08T19:38
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
висконсин
сша
техас
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Верховный суд США отклонил последнюю из трех апелляций Дональда Трампа по результатам президентских выборов.Как следует из базы данных суда, он оставил в силе решение нижестоящей инстанции, которая отклонила иск бывшего главы государства, оспаривающий результаты голосования в Висконсине. В этом штате Трамп проиграл Джо Байдену с разрывом в 20 тысяч голосов. Верховный суд не стал объяснять свое решение.Ранее Верховный суд уже отказался рассматривать иск Техаса и ряда других штатов, требовавших пересмотра результатов выборов. В Верховном суде работают три назначенца Трампа, однако в инстанции дали понять, что не собираются вмешиваться в подсчет голосов, которым занимаются региональные власти.В судах нижестоящих инстанций Трамп проиграл примерно 55 дел и выиграл лишь одно — тем не менее оно не повлияло на результаты. При этом политик по-прежнему не признает итоги выборов и заявляет о своей победе.Президентские выборы в СШАВыборы президента США прошли 3 ноября. На них победил демократ Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа. Последний не раз обвинял соперников в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани отмечал, что нарушения в ходе голосования носили системный характер. Шестого января на митинге в Вашингтоне Трамп призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Байдена. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием.После этого палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но сенат его оправдал.
https://ria.ru/20210303/tramp-1599838689.html
https://ria.ru/20210216/falsifikatsiya-1597537310.html
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дональд трамп, джо байден, висконсин, сша, техас, в мире

Суд в США отклонил последнюю апелляцию Трампа по результатам выборов

18:19 08.03.2021 (обновлено: 19:38 08.03.2021)
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Верховный суд США отклонил последнюю из трех апелляций Дональда Трампа по результатам президентских выборов.
Как следует из базы данных суда, он оставил в силе решение нижестоящей инстанции, которая отклонила иск бывшего главы государства, оспаривающий результаты голосования в Висконсине. В этом штате Трамп проиграл Джо Байдену с разрывом в 20 тысяч голосов. Верховный суд не стал объяснять свое решение.
Ранее Верховный суд уже отказался рассматривать иск Техаса и ряда других штатов, требовавших пересмотра результатов выборов. В Верховном суде работают три назначенца Трампа, однако в инстанции дали понять, что не собираются вмешиваться в подсчет голосов, которым занимаются региональные власти.
В судах нижестоящих инстанций Трамп проиграл примерно 55 дел и выиграл лишь одно — тем не менее оно не повлияло на результаты. При этом политик по-прежнему не признает итоги выборов и заявляет о своей победе.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 22:51
СМИ узнали о серьезных планах Трампа вновь баллотироваться в президенты

Президентские выборы в США

Выборы президента США прошли 3 ноября. На них победил демократ Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа. Последний не раз обвинял соперников в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани отмечал, что нарушения в ходе голосования носили системный характер.
Шестого января на митинге в Вашингтоне Трамп призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Байдена. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием.
После этого палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но сенат его оправдал.
Люди на площади Black Lives Matter Plaza во время празднования победы избранного президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 08:00
"Да, мы сфальсифицировали выборы, но это для вашего же блага"
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденВисконсинСШАТехасВ мире
 
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