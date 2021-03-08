https://ria.ru/20210308/vybory-1600368995.html

Суд в США отклонил последнюю апелляцию Трампа по результатам выборов

Суд в США отклонил последнюю апелляцию Трампа по результатам выборов

Верховный суд США отклонил последнюю из трех апелляций Дональда Трампа по результатам президентских выборов. РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T18:19

2021-03-08T18:19

2021-03-08T19:38

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

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сша

техас

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Верховный суд США отклонил последнюю из трех апелляций Дональда Трампа по результатам президентских выборов.Как следует из базы данных суда, он оставил в силе решение нижестоящей инстанции, которая отклонила иск бывшего главы государства, оспаривающий результаты голосования в Висконсине. В этом штате Трамп проиграл Джо Байдену с разрывом в 20 тысяч голосов. Верховный суд не стал объяснять свое решение.Ранее Верховный суд уже отказался рассматривать иск Техаса и ряда других штатов, требовавших пересмотра результатов выборов. В Верховном суде работают три назначенца Трампа, однако в инстанции дали понять, что не собираются вмешиваться в подсчет голосов, которым занимаются региональные власти.В судах нижестоящих инстанций Трамп проиграл примерно 55 дел и выиграл лишь одно — тем не менее оно не повлияло на результаты. При этом политик по-прежнему не признает итоги выборов и заявляет о своей победе.Президентские выборы в СШАВыборы президента США прошли 3 ноября. На них победил демократ Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа. Последний не раз обвинял соперников в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани отмечал, что нарушения в ходе голосования носили системный характер. Шестого января на митинге в Вашингтоне Трамп призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Байдена. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием.После этого палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но сенат его оправдал.

https://ria.ru/20210303/tramp-1599838689.html

https://ria.ru/20210216/falsifikatsiya-1597537310.html

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дональд трамп, джо байден, висконсин, сша, техас, в мире