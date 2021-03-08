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Эксперт рассказал, как Запад может поддержать Украину в войне с Россией
Эксперт рассказал, как Запад может поддержать Украину в войне с Россией
В случае войны Украины с Россией Запад может устроить серию кибератак, заявил URA.RU военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T20:48
2021-03-08T20:48
россия
нато
александр жилин
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В случае войны Украины с Россией Запад может устроить серию кибератак, заявил URA.RU военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин. "Запад может поддержать Украину кибератаками против России. Для этого в США созданы специальные подразделения", — рассказал эксперт.Он пояснил, что в случае подобной атаки несколько крупных российских городов могут быть обесточены."Это вызовет коллапс", — добавил Жилин.Он подчеркнул, что страны Запада не отправят армию на помощь Украине, чтобы не рисковать жизнями своих военных. О подготовке Украины к войне в Крыму и Донбассе на прошлой неделе заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин. Он обратил внимание, что в стране постоянно звучат воинственные призывы, Генштаб готовит войска к уличным боям, а представители Киева отказываются выполнять Минские соглашения.
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россия, нато, александр жилин, сша, украина, в мире

Эксперт рассказал, как Запад может поддержать Украину в войне с Россией

20:48 08.03.2021
 
© AP PhotoБронетехника ВСУ на востоке Украины. 26 ноября 2018
Бронетехника ВСУ на востоке Украины. 26 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© AP Photo
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В случае войны Украины с Россией Запад может устроить серию кибератак, заявил URA.RU военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин.
"Запад может поддержать Украину кибератаками против России. Для этого в США созданы специальные подразделения", — рассказал эксперт.
Он пояснил, что в случае подобной атаки несколько крупных российских городов могут быть обесточены.
"Это вызовет коллапс", — добавил Жилин.
Он подчеркнул, что страны Запада не отправят армию на помощь Украине, чтобы не рисковать жизнями своих военных.
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
22 февраля, 16:24
Украина обвинила Россию в попытке украсть чертежи "секретного" танка
О подготовке Украины к войне в Крыму и Донбассе на прошлой неделе заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин. Он обратил внимание, что в стране постоянно звучат воинственные призывы, Генштаб готовит войска к уличным боям, а представители Киева отказываются выполнять Минские соглашения.
 
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