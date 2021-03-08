https://ria.ru/20210308/voyna-1600380915.html

Эксперт рассказал, как Запад может поддержать Украину в войне с Россией

Эксперт рассказал, как Запад может поддержать Украину в войне с Россией

В случае войны Украины с Россией Запад может устроить серию кибератак, заявил URA.RU военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин. РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T20:48

2021-03-08T20:48

2021-03-08T20:48

россия

нато

александр жилин

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В случае войны Украины с Россией Запад может устроить серию кибератак, заявил URA.RU военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин. "Запад может поддержать Украину кибератаками против России. Для этого в США созданы специальные подразделения", — рассказал эксперт.Он пояснил, что в случае подобной атаки несколько крупных российских городов могут быть обесточены."Это вызовет коллапс", — добавил Жилин.Он подчеркнул, что страны Запада не отправят армию на помощь Украине, чтобы не рисковать жизнями своих военных. О подготовке Украины к войне в Крыму и Донбассе на прошлой неделе заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин. Он обратил внимание, что в стране постоянно звучат воинственные призывы, Генштаб готовит войска к уличным боям, а представители Киева отказываются выполнять Минские соглашения.

https://ria.ru/20210222/tank-1598576529.html

россия

сша

украина

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россия, нато, александр жилин, сша, украина, в мире