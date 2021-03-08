https://ria.ru/20210308/volodin-1600330840.html

Володин: поведение IT-компаний обсудят на международных встречах

Володин: поведение IT-компаний обсудят на международных встречах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что тема поведения глобальных IT-компаний станет приоритетной в повестке ближайших международных встреч для... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T10:21

2021-03-08T10:21

2021-03-08T10:21

госдума рф

вячеслав володин

австралия

индия

италия

технологии

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что тема поведения глобальных IT-компаний станет приоритетной в повестке ближайших международных встреч для обмена предложениями по решению проблемы с коллегами из других стран.Ранее Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к информации, размещенной в официальных аккаунтах нескольких российских СМИ, о задержании сторонников украинской неонацистской группы "МКУ" силами ФСБ России. Пресс-служба МИА "Россия сегодня" сообщала, что среди заблокированных материалов оказались в том числе сообщения в аккаунтах РИА Новости и радио Sputnik. Спикер ГД напомнил, что подобнее уже не впервые происходит со стороны глобальных IT-компаний, подчеркнув, что решение неприемлемо и нарушает национальное законодательство.Володин, слова которого цитирует сайт ГД, отметил, что сегодня во многих государствах - Италии, Австралии, Индии и других странах мира - вырабатывают свои предложения по борьбе "с беспределом глобальных IT-компаний", вплоть до самых серьезных мер ответственности.По мнению спикера палаты, "проблема созрела, чтобы обсуждать ее в международных форматах". По словам Володина, речь может идти "о корректировке национального законодательства, о подготовке модельных законов с целью соблюдения прав и свобод граждан, а также обеспечения цифрового суверенитета"."Эта тема станет приоритетной в повестке ближайших международных встреч, в рамках которых мы обменяемся предложениями по решению данной проблемы с коллегами из других стран", - сказал председатель Госдумы.

https://ria.ru/20210308/blokirovka-1600329302.html

https://ria.ru/20210304/nalog-1599856813.html

австралия

индия

италия

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госдума рф, вячеслав володин, австралия, индия, италия, технологии