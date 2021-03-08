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Женщина родила ребенка и умерла от коронавируса через неделю
Женщина родила ребенка и умерла от коронавируса через неделю
Жительница Нью-Джерси Джоанна Хименес умерла от коронавирусной инфекции спустя восемь дней после родов. Об этом пишет Mirror. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T23:04
2021-03-08T23:08
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
сша
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Жительница Нью-Джерси Джоанна Хименес умерла от коронавирусной инфекции спустя восемь дней после родов. Об этом пишет Mirror.У тридцатишестилетней женщины обнаружили инфекцию за месяц до рождения сына. Врачам пришлось экстренно принять роды 13 февраля. Из-за строгих карантинных мер ребенка изолировали от матери, чтобы защитить от вируса.Состояние здоровья пациентки после родов резко ухудшилось, и она умерла спустя восемь дней. Ее иммунная система интенсивно работала, чтобы защитить ребенка во время беременности. Это значительно ослабило организм и привело к трагическому исходу. При этом муж Джоанны Хименес уточнил, что у его супруги не было сопутствующих заболеваний, которые могли бы привести к смерти от COVID-19.Он также сообщил, что женщина увидела своего малыша только через приложение для видеозвонков FaceTime и на фотографиях, которые ей показали медсестры.
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коронавирус covid-19, сша

Женщина родила ребенка и умерла от коронавируса через неделю

23:04 08.03.2021 (обновлено: 23:08 08.03.2021)
 
© Depositphotos / sudok1Коридор в больнице
Коридор в больнице - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© Depositphotos / sudok1
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Жительница Нью-Джерси Джоанна Хименес умерла от коронавирусной инфекции спустя восемь дней после родов. Об этом пишет Mirror.
У тридцатишестилетней женщины обнаружили инфекцию за месяц до рождения сына. Врачам пришлось экстренно принять роды 13 февраля. Из-за строгих карантинных мер ребенка изолировали от матери, чтобы защитить от вируса.
Состояние здоровья пациентки после родов резко ухудшилось, и она умерла спустя восемь дней. Ее иммунная система интенсивно работала, чтобы защитить ребенка во время беременности. Это значительно ослабило организм и привело к трагическому исходу. При этом муж Джоанны Хименес уточнил, что у его супруги не было сопутствующих заболеваний, которые могли бы привести к смерти от COVID-19.
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Он также сообщил, что женщина увидела своего малыша только через приложение для видеозвонков FaceTime и на фотографиях, которые ей показали медсестры.
 
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