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Распространение коронавируса
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Госдеп США обвинил Россию в распространении дезинформации о вакцинах
Госдеп США обвинил Россию в распространении дезинформации о вакцинах
США обвинили разведку РФ в распространении дезинформации о вакцинах от коронавируса. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-08T23:43
2021-03-09T01:15
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. США обвинили разведку РФ в распространении дезинформации о вакцинах от коронавируса."Мы можем подтвердить, что Глобальный центр по взаимодействию (при госдепе) идентифицировал четыре российских онлайн-платформы, которые работали под руководством российских разведывательных служб и распространяли дезинформацию. Эти сайты включали дезинформацию о двух вакцинах, одобренных в нашей стране (медицинским регулятором) FDA", - сказал представитель госдепартамента Нед Прайс на брифинге."Ясно, что Россия вернулась к своим старым трюкам и тем самым потенциально ставит под угрозу жизни людей, распространяя дезинформацию о вакцинах, о которых мы знаем, что они спасают жизни людей… Как мы знаем, русские участвовали в этом уже какое-то время", - сказал Прайс, не приводя доказательств и не называя онлайн-платформы, которые США заподозрили в распространении дезинформации.
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коронавирус covid-19, россия, нед прайс, сша, в мире

Госдеп США обвинил Россию в распространении дезинформации о вакцинах

23:43 08.03.2021 (обновлено: 01:15 09.03.2021)
 
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. США обвинили разведку РФ в распространении дезинформации о вакцинах от коронавируса.
"Мы можем подтвердить, что Глобальный центр по взаимодействию (при госдепе) идентифицировал четыре российских онлайн-платформы, которые работали под руководством российских разведывательных служб и распространяли дезинформацию. Эти сайты включали дезинформацию о двух вакцинах, одобренных в нашей стране (медицинским регулятором) FDA", - сказал представитель госдепартамента Нед Прайс на брифинге.
"Ясно, что Россия вернулась к своим старым трюкам и тем самым потенциально ставит под угрозу жизни людей, распространяя дезинформацию о вакцинах, о которых мы знаем, что они спасают жизни людей… Как мы знаем, русские участвовали в этом уже какое-то время", - сказал Прайс, не приводя доказательств и не называя онлайн-платформы, которые США заподозрили в распространении дезинформации.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
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