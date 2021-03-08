https://ria.ru/20210308/vaktsiny-1600388261.html

Госдеп США обвинил Россию в распространении дезинформации о вакцинах

Госдеп США обвинил Россию в распространении дезинформации о вакцинах

США обвинили разведку РФ в распространении дезинформации о вакцинах от коронавируса. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-08T23:43

2021-03-08T23:43

2021-03-09T01:15

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

нед прайс

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. США обвинили разведку РФ в распространении дезинформации о вакцинах от коронавируса."Мы можем подтвердить, что Глобальный центр по взаимодействию (при госдепе) идентифицировал четыре российских онлайн-платформы, которые работали под руководством российских разведывательных служб и распространяли дезинформацию. Эти сайты включали дезинформацию о двух вакцинах, одобренных в нашей стране (медицинским регулятором) FDA", - сказал представитель госдепартамента Нед Прайс на брифинге."Ясно, что Россия вернулась к своим старым трюкам и тем самым потенциально ставит под угрозу жизни людей, распространяя дезинформацию о вакцинах, о которых мы знаем, что они спасают жизни людей… Как мы знаем, русские участвовали в этом уже какое-то время", - сказал Прайс, не приводя доказательств и не называя онлайн-платформы, которые США заподозрили в распространении дезинформации.

https://ria.ru/20210302/vaktsiny-1599531445.html

россия

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коронавирус covid-19, россия, нед прайс, сша, в мире