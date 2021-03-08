https://ria.ru/20210308/vaktsiny-1600316074.html

Песков опроверг причастность России к критике западных вакцин от COVID-19

Песков опроверг причастность России к критике западных вакцин от COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию газеты Wall Street Journal о якобы причастности России к "кампании по дезинформации" о вакцинах РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T00:46

2021-03-08T00:46

2021-03-08T00:46

коронавирус covid-19

россия

дмитрий песков

москва

сша

политика

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию газеты Wall Street Journal о якобы причастности России к "кампании по дезинформации" о вакцинах от коронавируса производства западных стран, назвав ее чушью.По его словам, в США неверно характеризуют международную дискуссию о вакцинах как заговор со стороны России.Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщила, что российские спецслужбы якобы развернули кампанию по дискредитации вакцин разработки Pfizer и других западных препаратов при помощи СМИ в интернете. Неназванный представитель структуры госдепартамента по отслеживанию дезинформации перечислил четыре небольших интернет-ресурса, которые, как он утверждает, "напрямую" связаны со спецслужбами РФ. Согласно данным газеты, речь идет об изданиях New Eastern Outlook, Oriental Review, News Front и Rebel Inside. Как утверждается, все эти интернет-ресурсы базируются за пределами США и принадлежат иностранцам, а их читательская аудитория невелика. Порталы якобы распространяют сведения о побочных эффектах вакцин, ставят под сомнение их эффективность и безопасность.При этом представитель госдепартамента не привел никаких конкретных доказательств связей ресурсов и их публикаций с РФ.

https://ria.ru/20210306/vaktsina-1600224456.html

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коронавирус covid-19, россия, дмитрий песков, москва, сша, политика