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Песков опроверг причастность России к критике западных вакцин от COVID-19
Песков опроверг причастность России к критике западных вакцин от COVID-19
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию газеты Wall Street Journal о якобы причастности России к "кампании по дезинформации" о вакцинах РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T00:46
2021-03-08T00:46
коронавирус covid-19
россия
дмитрий песков
москва
сша
политика
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию газеты Wall Street Journal о якобы причастности России к "кампании по дезинформации" о вакцинах от коронавируса производства западных стран, назвав ее чушью.По его словам, в США неверно характеризуют международную дискуссию о вакцинах как заговор со стороны России.Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщила, что российские спецслужбы якобы развернули кампанию по дискредитации вакцин разработки Pfizer и других западных препаратов при помощи СМИ в интернете. Неназванный представитель структуры госдепартамента по отслеживанию дезинформации перечислил четыре небольших интернет-ресурса, которые, как он утверждает, "напрямую" связаны со спецслужбами РФ. Согласно данным газеты, речь идет об изданиях New Eastern Outlook, Oriental Review, News Front и Rebel Inside. Как утверждается, все эти интернет-ресурсы базируются за пределами США и принадлежат иностранцам, а их читательская аудитория невелика. Порталы якобы распространяют сведения о побочных эффектах вакцин, ставят под сомнение их эффективность и безопасность.При этом представитель госдепартамента не привел никаких конкретных доказательств связей ресурсов и их публикаций с РФ.
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коронавирус covid-19, россия, дмитрий песков, москва, сша, политика

Песков опроверг причастность России к критике западных вакцин от COVID-19

00:46 08.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию газеты Wall Street Journal о якобы причастности России к "кампании по дезинформации" о вакцинах от коронавируса производства западных стран, назвав ее чушью.
По его словам, в США неверно характеризуют международную дискуссию о вакцинах как заговор со стороны России.

"Это чушь. Российские спецслужбы не имеют никакого отношения к критике вакцин. Если мы будем рассматривать каждую негативную публикацию против вакцины "Спутник V" как результат усилий американских спецслужб, тогда мы с ума сойдем, потому что мы видим их каждый день и каждый час в каждом англосаксонском СМИ", - сказал Песков Wall Street Journal.

Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщила, что российские спецслужбы якобы развернули кампанию по дискредитации вакцин разработки Pfizer и других западных препаратов при помощи СМИ в интернете. Неназванный представитель структуры госдепартамента по отслеживанию дезинформации перечислил четыре небольших интернет-ресурса, которые, как он утверждает, "напрямую" связаны со спецслужбами РФ. Согласно данным газеты, речь идет об изданиях New Eastern Outlook, Oriental Review, News Front и Rebel Inside. Как утверждается, все эти интернет-ресурсы базируются за пределами США и принадлежат иностранцам, а их читательская аудитория невелика. Порталы якобы распространяют сведения о побочных эффектах вакцин, ставят под сомнение их эффективность и безопасность.
При этом представитель госдепартамента не привел никаких конкретных доказательств связей ресурсов и их публикаций с РФ.
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