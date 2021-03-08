https://ria.ru/20210308/uinfri-1600388379.html
Уинфри уточнила, что Елизавета II и ее муж не обсуждали цвет кожи внука
Уинфри уточнила, что Елизавета II и ее муж не обсуждали цвет кожи внука
Телеведущая Опра Уинфри прокомментировала слова супруги британского принца Гарри Меган Маркл о расизме в королевской семье, заявив, что эти слова не относятся к РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T23:45
2021-03-08T23:45
2021-03-08T23:45
меган маркл
опра уинфри
елизавета ii
в мире
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Телеведущая Опра Уинфри прокомментировала слова супруги британского принца Гарри Меган Маркл о расизме в королевской семье, заявив, что эти слова не относятся к королеве Великобритании Елизавете II и её мужу.В ночь на понедельник жена принца Гарри, афроамериканка по матери, в интервью Уинфри сообщила, что в королевской семье выражали обеспокоенность тем, насколько может быть темной кожа их тогда еще не родившегося первого ребенка Арчи. Маркл отказалась назвать имена членов королевской семьи, которых беспокоил этот вопрос, сказав, что "это нанесет им серьезный ущерб"."Это были и не его бабушка, и не его дед", - сказала Уинфри в эфире телеканала CBS.Уточнение телеведущей означает, что королева Елизавета II и ее супруг принц Филип непричастны к разговорам, информация о которых вызвала широкий резонанс в обществе и в СМИ.Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, в мае 2018 года. В день свадьбы бабушка жениха королева Елизавета Вторая пожаловала молодым титулы герцога и герцогини Сассекских.В 2020 году принц Гарри и его жена объявили, что отказываются от статуса высокопоставленных членов королевской семьи. В результате они лишились титулов "Их Королевских Высочеств" и ряда патронажей. Королева дала им год на принятие окончательного решения, и в феврале нынешнего года герцог и герцогиня Сассекские подтвердили, что не намерены возвращаться к королевским обязанностям.
https://ria.ru/20210308/intervyu-1600385618.html
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меган маркл, опра уинфри, елизавета ii, в мире
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости.
Телеведущая Опра Уинфри
прокомментировала слова супруги британского принца Гарри Меган Маркл
о расизме в королевской семье, заявив, что эти слова не относятся к королеве Великобритании Елизавете II и её мужу.
В ночь на понедельник жена принца Гарри, афроамериканка по матери, в интервью Уинфри сообщила, что в королевской семье выражали обеспокоенность тем, насколько может быть темной кожа их тогда еще не родившегося первого ребенка Арчи. Маркл отказалась назвать имена членов королевской семьи, которых беспокоил этот вопрос, сказав, что "это нанесет им серьезный ущерб".
"Это были и не его бабушка, и не его дед", - сказала Уинфри в эфире телеканала CBS.
Уточнение телеведущей означает, что королева Елизавета II
и ее супруг принц Филип непричастны к разговорам, информация о которых вызвала широкий резонанс в обществе и в СМИ.
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, в мае 2018 года. В день свадьбы бабушка жениха королева Елизавета Вторая пожаловала молодым титулы герцога и герцогини Сассекских.
В 2020 году принц Гарри и его жена объявили, что отказываются от статуса высокопоставленных членов королевской семьи. В результате они лишились титулов "Их Королевских Высочеств" и ряда патронажей. Королева дала им год на принятие окончательного решения, и в феврале нынешнего года герцог и герцогиня Сассекские подтвердили, что не намерены возвращаться к королевским обязанностям.