Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210308/uinfri-1600388379.html
Уинфри уточнила, что Елизавета II и ее муж не обсуждали цвет кожи внука
Уинфри уточнила, что Елизавета II и ее муж не обсуждали цвет кожи внука
Телеведущая Опра Уинфри прокомментировала слова супруги британского принца Гарри Меган Маркл о расизме в королевской семье, заявив, что эти слова не относятся к РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T23:45
2021-03-08T23:45
меган маркл
опра уинфри
елизавета ii
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149366/54/1493665454_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_3cc7d06373430dbcab4a47163420289d.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Телеведущая Опра Уинфри прокомментировала слова супруги британского принца Гарри Меган Маркл о расизме в королевской семье, заявив, что эти слова не относятся к королеве Великобритании Елизавете II и её мужу.В ночь на понедельник жена принца Гарри, афроамериканка по матери, в интервью Уинфри сообщила, что в королевской семье выражали обеспокоенность тем, насколько может быть темной кожа их тогда еще не родившегося первого ребенка Арчи. Маркл отказалась назвать имена членов королевской семьи, которых беспокоил этот вопрос, сказав, что "это нанесет им серьезный ущерб"."Это были и не его бабушка, и не его дед", - сказала Уинфри в эфире телеканала CBS.Уточнение телеведущей означает, что королева Елизавета II и ее супруг принц Филип непричастны к разговорам, информация о которых вызвала широкий резонанс в обществе и в СМИ.Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, в мае 2018 года. В день свадьбы бабушка жениха королева Елизавета Вторая пожаловала молодым титулы герцога и герцогини Сассекских.В 2020 году принц Гарри и его жена объявили, что отказываются от статуса высокопоставленных членов королевской семьи. В результате они лишились титулов "Их Королевских Высочеств" и ряда патронажей. Королева дала им год на принятие окончательного решения, и в феврале нынешнего года герцог и герцогиня Сассекские подтвердили, что не намерены возвращаться к королевским обязанностям.
https://ria.ru/20210308/intervyu-1600385618.html
https://ria.ru/20210308/prints-1600388007.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/149366/54/1493665454_257:0:2764:1880_1920x0_80_0_0_909ca0d610f6e3f936b5172e9ec45e10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
меган маркл, опра уинфри, елизавета ii, в мире

Уинфри уточнила, что Елизавета II и ее муж не обсуждали цвет кожи внука

23:45 08.03.2021
 
© AP Photo / Alastair GrantКоролева Великобритании Елизавета II и принц Филипп прибыли на скачки Royal Ascot в Аскоте
Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп прибыли на скачки Royal Ascot в Аскоте - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© AP Photo / Alastair Grant
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Телеведущая Опра Уинфри прокомментировала слова супруги британского принца Гарри Меган Маркл о расизме в королевской семье, заявив, что эти слова не относятся к королеве Великобритании Елизавете II и её мужу.
В ночь на понедельник жена принца Гарри, афроамериканка по матери, в интервью Уинфри сообщила, что в королевской семье выражали обеспокоенность тем, насколько может быть темной кожа их тогда еще не родившегося первого ребенка Арчи. Маркл отказалась назвать имена членов королевской семьи, которых беспокоил этот вопрос, сказав, что "это нанесет им серьезный ущерб".
Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассексская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020 - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
Вчера, 22:29
Захарова назвала интервью принца Гарри и Меган Маркл обрушением декораций
"Это были и не его бабушка, и не его дед", - сказала Уинфри в эфире телеканала CBS.
Уточнение телеведущей означает, что королева Елизавета II и ее супруг принц Филип непричастны к разговорам, информация о которых вызвала широкий резонанс в обществе и в СМИ.
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, в мае 2018 года. В день свадьбы бабушка жениха королева Елизавета Вторая пожаловала молодым титулы герцога и герцогини Сассекских.
В 2020 году принц Гарри и его жена объявили, что отказываются от статуса высокопоставленных членов королевской семьи. В результате они лишились титулов "Их Королевских Высочеств" и ряда патронажей. Королева дала им год на принятие окончательного решения, и в феврале нынешнего года герцог и герцогиня Сассекские подтвердили, что не намерены возвращаться к королевским обязанностям.
Принц Гарри и Меган Маркл - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
Вчера, 23:35
Интервью принца Гарри и его жены стало подарком для противников монархии
 
Меган МарклОпра УинфриЕлизавета IIВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:16В Хабаровском крае пять человек погибли в пожарах за выходные
05:14Коллекторы назвали основные причины неплатежей россиян по кредитам
05:11Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет весенняя погода
05:06Стали известны последние слова Андрея Миронова перед смертью
04:11В Роспотребнадзоре рассказали о возможной опасности свежей зелени
04:08Израиль отказался признавать применяемую Украиной вакцину
03:23Вильфанд рассказал об аномальных морозах в Европейской России
03:19Врач рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
03:18Создатели "Спутника V" потребовали извинений от регулятора ЕС
03:11В Генпрокуратуре рассказали, кто чаще всего берет мелкие взятки
03:09В конгрессе США потребовали ввода санкций против "Северного потока — 2"
03:02Приморцы довели до смерти детеныша тюленя
02:54WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
02:41Американцам хотят позволить судиться с другими странами из-за кибератак
02:25СМИ: в ГД предложили наказывать за фейки, вызывающие рост цен на продукты
02:17Эксперт объяснила, чьи фото не следует постить в Instagram
02:09Иммунолог развеял мифы об антителах
01:48В ООН подсчитали, когда сравняется доля женщин и мужчин во главе стран
01:06Вздутие живота оказалось симптомом опасной болезни
00:47Пригожин оценил выдвижение певицы Manizha на Евровидение-2021
Лента новостейМолния