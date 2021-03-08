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Советник главы МВД Украины Поцелуйко заявил о "сильном ударе" по России
Советник главы МВД Украины Поцелуйко заявил о "сильном ударе" по России
Советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко в разговоре с телеканалом "Обозреватель" рассказал об "ударе" Украины по России. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T02:13
2021-03-08T04:49
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
112 украина
виктор медведчук
верховная рада украины
владимир зеленский
москва
киев
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На Украине заявили об очень сильном ударе по России
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко в разговоре с телеканалом "Обозреватель" рассказал об "ударе" Украины по России.По мнению украинского политика, таким выпадом стало закрытие в стране оппозиционных телеканалов.Он также заявил, что в Киеве готовы к гипотетическому ответу со стороны Москвы, и выразил мнение, что такой удар обязательно будет."Мы считаем, что будет противодействие. Вопрос только, когда и в какой степени", — добавил Поцелуйко.В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака — владельца этих каналов. СМИ, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком.
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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, 112 украина , виктор медведчук, верховная рада украины, владимир зеленский, москва, киев, украина, в мире

Советник главы МВД Украины Поцелуйко заявил о "сильном ударе" по России

02:13 08.03.2021 (обновлено: 04:49 08.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко в разговоре с телеканалом "Обозреватель" рассказал об "ударе" Украины по России.
По мнению украинского политика, таким выпадом стало закрытие в стране оппозиционных телеканалов.
"Те шаги, которые ввел СНБО, которые ввел президент — это очень мощные шаги. Закрытие каналов Медведчука и Козака — это удар по их инструменту влияния в Украине. Я уверен, что это очень сильный удар и потрясение для России", — сказал Поцелуйко.
Он также заявил, что в Киеве готовы к гипотетическому ответу со стороны Москвы, и выразил мнение, что такой удар обязательно будет.
"Мы считаем, что будет противодействие. Вопрос только, когда и в какой степени", — добавил Поцелуйко.
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака — владельца этих каналов. СМИ, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком.
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РоссияОппозиционная платформа - За жизньТарас Козак112 УкраинаВиктор МедведчукВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийМоскваКиевУкраинаВ мире
 
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