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Советник главы МВД Украины Поцелуйко заявил о "сильном ударе" по России
Советник главы МВД Украины Поцелуйко заявил о "сильном ударе" по России
Советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко в разговоре с телеканалом "Обозреватель" рассказал об "ударе" Украины по России. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T02:13
2021-03-08T02:13
2021-03-08T04:49
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
112 украина
виктор медведчук
верховная рада украины
владимир зеленский
москва
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На Украине заявили об очень сильном ударе по России
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко в разговоре с телеканалом "Обозреватель" рассказал об "ударе" Украины по России.По мнению украинского политика, таким выпадом стало закрытие в стране оппозиционных телеканалов.Он также заявил, что в Киеве готовы к гипотетическому ответу со стороны Москвы, и выразил мнение, что такой удар обязательно будет."Мы считаем, что будет противодействие. Вопрос только, когда и в какой степени", — добавил Поцелуйко.В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака — владельца этих каналов. СМИ, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком.
https://ria.ru/20210305/kravchuk-1600161164.html
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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, 112 украина , виктор медведчук, верховная рада украины, владимир зеленский, москва, киев, украина, в мире