https://ria.ru/20210308/udar-1600318877.html

Советник главы МВД Украины Поцелуйко заявил о "сильном ударе" по России

Советник главы МВД Украины Поцелуйко заявил о "сильном ударе" по России

Советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко в разговоре с телеканалом "Обозреватель" рассказал об "ударе" Украины по России. РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T02:13

2021-03-08T02:13

2021-03-08T04:49

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

112 украина

виктор медведчук

верховная рада украины

владимир зеленский

москва

киев

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На Украине заявили об очень сильном ударе по России

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко в разговоре с телеканалом "Обозреватель" рассказал об "ударе" Украины по России.По мнению украинского политика, таким выпадом стало закрытие в стране оппозиционных телеканалов.Он также заявил, что в Киеве готовы к гипотетическому ответу со стороны Москвы, и выразил мнение, что такой удар обязательно будет."Мы считаем, что будет противодействие. Вопрос только, когда и в какой степени", — добавил Поцелуйко.В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака — владельца этих каналов. СМИ, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком.

https://ria.ru/20210305/kravchuk-1600161164.html

россия

москва

киев

украина

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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, 112 украина , виктор медведчук, верховная рада украины, владимир зеленский, москва, киев, украина, в мире