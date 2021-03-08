https://ria.ru/20210308/ubiystvo-1600317903.html

"Лучшая семья": СМИ узнали подробности убийства бабушки и трех ее внуков

"Лучшая семья": СМИ узнали подробности убийства бабушки и трех ее внуков

СМИ раскрыли подробности массового убийства в подмосковном Ликино-Дулево. РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T01:31

2021-03-08T01:31

2021-03-08T01:31

гсу ск по московской области

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

ликино-дулево

происшествия

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"Лучшая семья": названы подробности зверского убийства бабушки и трех ее внуков

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. СМИ раскрыли подробности массового убийства в подмосковном Ликино-Дулево.По данным Пятого канала, предполагаемым убийцей женщины и троих ее внуков оказался страдающий психическим расстройством 32-летний кузен погибших детей. Сообщается, что все время после трагедии он оставался в квартире, где совершил преступление. Кроме того, отмечается, что подозреваемый также проживал по этому же адресу. Соседка погибших в беседе с телеканалом "360" рассказала, что родители убитых детей оставили их с бабушкой лишь на время. При этом, взрослые занимались детьми и всегда проводили с ними свое время.Соседи также заявили, что слышали о наркотической зависимости у задержанного мужчины.Ранее в пресс-службе СК по региону сообщили РИА Новости, что в квартире в подмосковном городе Ликино-Дулево обнаружили тела 45-летней женщины и троих ее внуков (одному восемь лет, двоим — по два года) с множественными ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Позднее в ведомстве сообщили, что по подозрению в совершении преступления задержали 32-летнего родственника потерпевших. Однако, допросить его не удалось из-за его неадекватного поведения, мужчину направили на проведение медицинского освидетельствования.

https://ria.ru/20210307/yamal-1600262516.html

https://ria.ru/20210307/novosibirsk-1600270744.html

московская область (подмосковье)

ликино-дулево

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гсу ск по московской области, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), ликино-дулево, происшествия