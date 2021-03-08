"Лучшая семья": СМИ узнали подробности убийства бабушки и трех ее внуков
© Фото : Следственный комитетСледственные действия на месте убийства семьи в городе Ликино - Дулево Московской области
© Фото : Следственный комитет
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. СМИ раскрыли подробности массового убийства в подмосковном Ликино-Дулево.
По данным Пятого канала, предполагаемым убийцей женщины и троих ее внуков оказался страдающий психическим расстройством 32-летний кузен погибших детей. Сообщается, что все время после трагедии он оставался в квартире, где совершил преступление. Кроме того, отмечается, что подозреваемый также проживал по этому же адресу.
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Соседка погибших в беседе с телеканалом "360" рассказала, что родители убитых детей оставили их с бабушкой лишь на время. При этом, взрослые занимались детьми и всегда проводили с ними свое время.
"Они никогда не были без детей <…> Они всегда с ними, везде с ними. Это самая лучшая семья", — рассказала жительница соседнего дома, знакомая с семьей потерпевших.
Соседи также заявили, что слышали о наркотической зависимости у задержанного мужчины.
Ранее в пресс-службе СК по региону сообщили РИА Новости, что в квартире в подмосковном городе Ликино-Дулево обнаружили тела 45-летней женщины и троих ее внуков (одному восемь лет, двоим — по два года) с множественными ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Позднее в ведомстве сообщили, что по подозрению в совершении преступления задержали 32-летнего родственника потерпевших. Однако, допросить его не удалось из-за его неадекватного поведения, мужчину направили на проведение медицинского освидетельствования.