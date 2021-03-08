https://ria.ru/20210308/turtsiya-1600344835.html

Анкара предупредила Вашингтон о последствиях давления из-за С-400

Анкара предупредила Вашингтон о последствиях давления из-за С-400

Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын предупредил США о последствиях давления из-за С-400. РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T12:50

2021-03-08T12:50

2021-03-08T12:50

ибрагим калын

с-400 «триумф»

нато

турция

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155740/70/1557407071_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_85001eb48de2a932b53d7a11399f2593.jpg

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын предупредил США о последствиях давления из-за С-400."Если другая страна приходит к нам с максималистской позицией и заявляет, "либо будет по-нашему, либо никак", то такое отношение толкает нас в других направлениях", — подчеркнул он в интервью Bloomberg.По словам Калына, Турция может располагать системами С-400, не нарушая систему обороны НАТО, и этот вопрос нужно решать за счет конструктивного диалога с Вашингтоном. Он также отметил, что США должны принять во внимание серьезность отношения Турции к С-400 и понимать, что решение об их приобретении принимали "не в одночасье".Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Турция отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

https://radiosputnik.ria.ru/20210303/s-400-1599731077.html

турция

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ибрагим калын, с-400 «триумф», нато, турция, вашингтон (город), сша, в мире