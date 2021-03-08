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Анкара предупредила Вашингтон о последствиях давления из-за С-400
Анкара предупредила Вашингтон о последствиях давления из-за С-400
Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын предупредил США о последствиях давления из-за С-400. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T12:50
2021-03-08T12:50
ибрагим калын
с-400 «триумф»
нато
турция
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын предупредил США о последствиях давления из-за С-400."Если другая страна приходит к нам с максималистской позицией и заявляет, "либо будет по-нашему, либо никак", то такое отношение толкает нас в других направлениях", — подчеркнул он в интервью Bloomberg.По словам Калына, Турция может располагать системами С-400, не нарушая систему обороны НАТО, и этот вопрос нужно решать за счет конструктивного диалога с Вашингтоном. Он также отметил, что США должны принять во внимание серьезность отношения Турции к С-400 и понимать, что решение об их приобретении принимали "не в одночасье".Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Турция отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
https://radiosputnik.ria.ru/20210303/s-400-1599731077.html
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ибрагим калын, с-400 «триумф», нато, турция, вашингтон (город), сша, в мире

Анкара предупредила Вашингтон о последствиях давления из-за С-400

12:50 08.03.2021
 
© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© Фото : Turkish Defence Ministry
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын предупредил США о последствиях давления из-за С-400.
"Если другая страна приходит к нам с максималистской позицией и заявляет, "либо будет по-нашему, либо никак", то такое отношение толкает нас в других направлениях", — подчеркнул он в интервью Bloomberg.
По словам Калына, Турция может располагать системами С-400, не нарушая систему обороны НАТО, и этот вопрос нужно решать за счет конструктивного диалога с Вашингтоном. Он также отметил, что США должны принять во внимание серьезность отношения Турции к С-400 и понимать, что решение об их приобретении принимали "не в одночасье".
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Турция отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 12:34
Турция предложила России совместное производство С-400
 
Ибрагим КалынС-400 «Триумф»НАТОТурцияВашингтон (город)СШАВ мире
 
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