Анкара предупредила Вашингтон о последствиях давления из-за С-400
© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© Фото : Turkish Defence Ministry
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын предупредил США о последствиях давления из-за С-400.
"Если другая страна приходит к нам с максималистской позицией и заявляет, "либо будет по-нашему, либо никак", то такое отношение толкает нас в других направлениях", — подчеркнул он в интервью Bloomberg.
По словам Калына, Турция может располагать системами С-400, не нарушая систему обороны НАТО, и этот вопрос нужно решать за счет конструктивного диалога с Вашингтоном. Он также отметил, что США должны принять во внимание серьезность отношения Турции к С-400 и понимать, что решение об их приобретении принимали "не в одночасье".
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Турция отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
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