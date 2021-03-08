https://ria.ru/20210308/suverenitet-1600356153.html

В Госдуме рассказали о наработках по защите цифрового суверенитета

В Госдуме рассказали о наработках по защите цифрового суверенитета

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне имеет "определенные предложения и наработки" по защите цифрового суверенитета, чтобы... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T15:50

2021-03-08T15:50

2021-03-08T18:39

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне имеет "определенные предложения и наработки" по защите цифрового суверенитета, чтобы впредь не допустить блокировок материалов российских СМИ в соцсетях, заявил журналистам глава комиссии Василий Пискарев.Ранее Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к информации, размещенной в официальных аккаунтах нескольких российских СМИ, о задержании сторонников украинской неонацистской группы "МКУ" силами ФСБ России. Пресс-служба МИА "Россия сегодня" сообщала, что среди заблокированных материалов оказались в том числе сообщения в аккаунтах РИА Новости и радио Sputnik.Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инцидент, заявил, что парламентарии будут предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских медиа в будущем.Он подчеркнул, что такие действия неприемлемы и должны получить оценку в соответствии с российским законодательством.

https://ria.ru/20210308/zakharova-1600336178.html

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