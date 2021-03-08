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В Госдуме рассказали о наработках по защите цифрового суверенитета
В Госдуме рассказали о наработках по защите цифрового суверенитета
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне имеет "определенные предложения и наработки" по защите цифрового суверенитета, чтобы... РИА Новости, 08.03.2021
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне имеет "определенные предложения и наработки" по защите цифрового суверенитета, чтобы впредь не допустить блокировок материалов российских СМИ в соцсетях, заявил журналистам глава комиссии Василий Пискарев.Ранее Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к информации, размещенной в официальных аккаунтах нескольких российских СМИ, о задержании сторонников украинской неонацистской группы "МКУ" силами ФСБ России. Пресс-служба МИА "Россия сегодня" сообщала, что среди заблокированных материалов оказались в том числе сообщения в аккаунтах РИА Новости и радио Sputnik.Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инцидент, заявил, что парламентарии будут предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских медиа в будущем.Он подчеркнул, что такие действия неприемлемы и должны получить оценку в соответствии с российским законодательством.
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facebook, россия, госдума рф, технологии

В Госдуме рассказали о наработках по защите цифрового суверенитета

15:50 08.03.2021 (обновлено: 18:39 08.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне имеет "определенные предложения и наработки" по защите цифрового суверенитета, чтобы впредь не допустить блокировок материалов российских СМИ в соцсетях, заявил журналистам глава комиссии Василий Пискарев.
Ранее Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к информации, размещенной в официальных аккаунтах нескольких российских СМИ, о задержании сторонников украинской неонацистской группы "МКУ" силами ФСБ России. Пресс-служба МИА "Россия сегодня" сообщала, что среди заблокированных материалов оказались в том числе сообщения в аккаунтах РИА Новости и радио Sputnik.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инцидент, заявил, что парламентарии будут предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских медиа в будущем.

"Мы полностью поддерживаем это предложение. Вопрос неоднократно обсуждался на заседании комиссии, и у нас есть определенные предложения и наработки. Хотелось бы услышать от руководства соцсети ответ на вопрос: означает ли данная блокировка материалов, распространенных в СМИ российскими спецслужбами для информирования своих граждан, что Facebook поддерживает действия экстремистских неонацистских групп на территории России?" — сказал Пискарев.

Он подчеркнул, что такие действия неприемлемы и должны получить оценку в соответствии с российским законодательством.
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