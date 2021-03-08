https://ria.ru/20210308/sputnik-v-1600319051.html

Мадуро рассказал о самочувствии после вакцинации "Спутником V"

Мадуро рассказал о самочувствии после вакцинации "Спутником V"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что чувствует себя хорошо после вакцинации российским препаратом "Спутник V" и не испытывает побочных реакций. РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T02:11

2021-03-08T02:11

2021-03-08T02:11

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

силия флорес

николас мадуро

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155910/54/1559105447_0:63:3419:1986_1920x0_80_0_0_08e716866f3c87c9616f5ca703c29f6d.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 мар – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что чувствует себя хорошо после вакцинации российским препаратом "Спутник V" и не испытывает побочных реакций.Ранее также вакцинировалась и супруга Мадуро - Силия Флорес."Я чувствовал себя хорошо (после вакцинации – ред.), всегда, когда тебе вводят вакцину, есть реакция в виде небольшой температуры или плохого самочувствия… Я почувствовал сонливость… и потом небольшое головокружение, я отдохнул и сейчас чувствую себя на 100%", - сказал Мадуро. Его выступление транслировалось в Twitter.

https://ria.ru/20210306/maduro-1600223350.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, силия флорес, николас мадуро, в мире