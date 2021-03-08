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Мадуро рассказал о самочувствии после вакцинации "Спутником V"
Мадуро рассказал о самочувствии после вакцинации "Спутником V"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что чувствует себя хорошо после вакцинации российским препаратом "Спутник V" и не испытывает побочных реакций. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T02:11
2021-03-08T02:11
2021-03-08T02:11
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
силия флорес
николас мадуро
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 мар – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что чувствует себя хорошо после вакцинации российским препаратом "Спутник V" и не испытывает побочных реакций.Ранее также вакцинировалась и супруга Мадуро - Силия Флорес."Я чувствовал себя хорошо (после вакцинации – ред.), всегда, когда тебе вводят вакцину, есть реакция в виде небольшой температуры или плохого самочувствия… Я почувствовал сонливость… и потом небольшое головокружение, я отдохнул и сейчас чувствую себя на 100%", - сказал Мадуро. Его выступление транслировалось в Twitter.
https://ria.ru/20210306/maduro-1600223350.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, силия флорес, николас мадуро, в мире