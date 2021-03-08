В Чехии сочли российскую вакцину от коронавируса одной из лучших в мире
19:03 08.03.2021 (обновлено: 02:10 09.03.2021)
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
© Sputnik / Владислав Воднев
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Журналист чешского издания Haló noviny Томаш Цинка раскритиковал власти европейских стран за нежелание использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
Автор обратился к опыту разных стран в борьбе с распространением вируса. Так, он раскритиковал появление "линии для стукачей" в Словакии: гражданам предложили доносить властям на тех, кто нарушает противоэпидемические ограничения.
"Жуткая идея. Вот, например, поссорился я с соседом. Иду звоню в полицию и сообщаю, что видел его без маски", — прокомментировал он идею.
При этом он похвалил словаков за то, что те смогли получить российскую вакцину "Спутник V", и назвал ее одной из лучших.
"Везде ее хвалят. Однако есть определенные круги, которые с этим не могут смириться", — констатировал он.
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Цинка добавил, что из-за поставок российского препарата в Словакии наметился раскол в правительстве.
"И больше всего иронии, по-моему, в том, что против вакцинации громче всех выступает партия под названием "За людей", — обратил внимание журналист.
Он также рассказал о других наработках России в борьбе с пандемией. Сейчас ученые работают над лекарством от коронавируса "Мир-19", а также тестируют вакцину, которая защищает от заражения на срок до 17 лет, отметил автор статьи. При этом в Чехии только обсуждают ежегодную вакцинацию "несуществующими" препаратами, и даже антибиотики по рецепту достать непросто, возмутился журналист.
"Но нет, Россия же плохая, и неважно, что ее лаборатории одни из лучших. Просто по идеологическим причинам мы с ней водиться не будем, даже если поплатимся за это собственной жизнью", — заключил Цинка.
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