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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210308/sputnik-1600372377.html
В Чехии сочли российскую вакцину от коронавируса одной из лучших в мире
В Чехии сочли российскую вакцину от коронавируса одной из лучших в мире
Журналист чешского издания Haló noviny Томаш Цинка раскритиковал власти европейских стран за нежелание использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-08T19:03
2021-03-09T02:10
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
чехия
словакия
в мире
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Не все могут смириться: в Чехии назвали "Спутник V" одной из лучших вакцин
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Журналист чешского издания Haló noviny Томаш Цинка раскритиковал власти европейских стран за нежелание использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".Автор обратился к опыту разных стран в борьбе с распространением вируса. Так, он раскритиковал появление "линии для стукачей" в Словакии: гражданам предложили доносить властям на тех, кто нарушает противоэпидемические ограничения."Жуткая идея. Вот, например, поссорился я с соседом. Иду звоню в полицию и сообщаю, что видел его без маски", — прокомментировал он идею.При этом он похвалил словаков за то, что те смогли получить российскую вакцину "Спутник V", и назвал ее одной из лучших.Цинка добавил, что из-за поставок российского препарата в Словакии наметился раскол в правительстве."И больше всего иронии, по-моему, в том, что против вакцинации громче всех выступает партия под названием "За людей", — обратил внимание журналист.Он также рассказал о других наработках России в борьбе с пандемией. Сейчас ученые работают над лекарством от коронавируса "Мир-19", а также тестируют вакцину, которая защищает от заражения на срок до 17 лет, отметил автор статьи. При этом в Чехии только обсуждают ежегодную вакцинацию "несуществующими" препаратами, и даже антибиотики по рецепту достать непросто, возмутился журналист.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596906600.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, чехия, словакия, в мире

В Чехии сочли российскую вакцину от коронавируса одной из лучших в мире

19:03 08.03.2021 (обновлено: 02:10 09.03.2021)
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Журналист чешского издания Haló noviny Томаш Цинка раскритиковал власти европейских стран за нежелание использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
Автор обратился к опыту разных стран в борьбе с распространением вируса. Так, он раскритиковал появление "линии для стукачей" в Словакии: гражданам предложили доносить властям на тех, кто нарушает противоэпидемические ограничения.
"Жуткая идея. Вот, например, поссорился я с соседом. Иду звоню в полицию и сообщаю, что видел его без маски", — прокомментировал он идею.
При этом он похвалил словаков за то, что те смогли получить российскую вакцину "Спутник V", и назвал ее одной из лучших.
"Везде ее хвалят. Однако есть определенные круги, которые с этим не могут смириться", — констатировал он.
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Цинка добавил, что из-за поставок российского препарата в Словакии наметился раскол в правительстве.
"И больше всего иронии, по-моему, в том, что против вакцинации громче всех выступает партия под названием "За людей", — обратил внимание журналист.
Он также рассказал о других наработках России в борьбе с пандемией. Сейчас ученые работают над лекарством от коронавируса "Мир-19", а также тестируют вакцину, которая защищает от заражения на срок до 17 лет, отметил автор статьи. При этом в Чехии только обсуждают ежегодную вакцинацию "несуществующими" препаратами, и даже антибиотики по рецепту достать непросто, возмутился журналист.
"Но нет, Россия же плохая, и неважно, что ее лаборатории одни из лучших. Просто по идеологическим причинам мы с ней водиться не будем, даже если поплатимся за это собственной жизнью", — заключил Цинка.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияЧехияСловакияВ мире
 
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