https://ria.ru/20210308/sputnik-1600372377.html

В Чехии сочли российскую вакцину от коронавируса одной из лучших в мире

В Чехии сочли российскую вакцину от коронавируса одной из лучших в мире

Журналист чешского издания Haló noviny Томаш Цинка раскритиковал власти европейских стран за нежелание использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-08T19:03

2021-03-08T19:03

2021-03-09T02:10

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

чехия

словакия

в мире

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Не все могут смириться: в Чехии назвали "Спутник V" одной из лучших вакцин

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Журналист чешского издания Haló noviny Томаш Цинка раскритиковал власти европейских стран за нежелание использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".Автор обратился к опыту разных стран в борьбе с распространением вируса. Так, он раскритиковал появление "линии для стукачей" в Словакии: гражданам предложили доносить властям на тех, кто нарушает противоэпидемические ограничения."Жуткая идея. Вот, например, поссорился я с соседом. Иду звоню в полицию и сообщаю, что видел его без маски", — прокомментировал он идею.При этом он похвалил словаков за то, что те смогли получить российскую вакцину "Спутник V", и назвал ее одной из лучших.Цинка добавил, что из-за поставок российского препарата в Словакии наметился раскол в правительстве."И больше всего иронии, по-моему, в том, что против вакцинации громче всех выступает партия под названием "За людей", — обратил внимание журналист.Он также рассказал о других наработках России в борьбе с пандемией. Сейчас ученые работают над лекарством от коронавируса "Мир-19", а также тестируют вакцину, которая защищает от заражения на срок до 17 лет, отметил автор статьи. При этом в Чехии только обсуждают ежегодную вакцинацию "несуществующими" препаратами, и даже антибиотики по рецепту достать непросто, возмутился журналист.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596906600.html

https://ria.ru/20210215/sputnik-1597609307.html

россия

чехия

словакия

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, чехия, словакия, в мире