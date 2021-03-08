https://ria.ru/20210308/sotsseti-1600337371.html

Захарова рассказала, чем руководствуется МИД при работе в соцсетях

Захарова рассказала, чем руководствуется МИД при работе в соцсетях

Российское внешнеполитическое ведомство в Facebook и Twitter руководствуется в первую очередь законами РФ, заявила в интервью РИА Новости официальный... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T11:30

2021-03-08T11:30

2021-03-08T12:45

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российское внешнеполитическое ведомство в Facebook и Twitter руководствуется в первую очередь законами РФ, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова."Мы подчиняемся российскому законодательству, как и любая государственная структура. Соответственно, мы в первую очередь исходим из тех норм законодательства, которые существуют в нашей стране. И это основа нашей деятельности, основа нашей работы на всех направлениях, в том числе и на информационном", - сказала Захарова.Так она ответила на вопрос о том, что, в свете многочисленных удалений контента и блокировок соцсетями, может стать для МИД гранью, после которой ведомство перестанет присутствовать в Facebook и Twitter.Читайте полное текст интервью >>>

https://ria.ru/20210308/zakharova-1600336178.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, мария захарова, twitter, политика