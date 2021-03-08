https://ria.ru/20210308/sobyanin-1600331293.html

Собянин поздравил женщин с 8 Марта

Собянин поздравил женщин с 8 Марта

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил женщин с 8 Марта, отметив, что их знания и талант востребованы в бизнесе, экономике и на государственной службе. РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T10:25

2021-03-08T10:25

2021-03-08T10:25

международный женский день

сергей собянин

общество

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил женщин с 8 Марта, отметив, что их знания и талант востребованы в бизнесе, экономике и на государственной службе.Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. Впервые идея проведения праздника возникла в начале ХХ века. В Международный женский день отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальных границ или этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий. Во всем мире проходят праздничные мероприятия, конференции, концерты, забеги и фестивали."Вы ярко проявляете себя в культуре, науке и других сферах, где требуется творить и открывать новое. Ваши знания, талант, безупречный деловой стиль востребованы в бизнесе, экономике и на госслужбе. И, конечно, невозможно переоценить роль москвичек в развитии социальной сферы. Учить, лечить, заботиться - это работа, которую вы всегда делаете с душой и на совесть", - написал Собянин на своей официальной странице во "ВКонтакте".Он также отметил, что женщины дарят жизнь и наполняют ее смыслом, вдохновляют на благородные поступки, приносят в мир гармонию и доброту.

https://ria.ru/20210308/pozdravlenie-1600316211.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный женский день, сергей собянин, общество