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Собянин поздравил женщин с 8 Марта
Собянин поздравил женщин с 8 Марта
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил женщин с 8 Марта, отметив, что их знания и талант востребованы в бизнесе, экономике и на государственной службе. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T10:25
2021-03-08T10:25
международный женский день
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил женщин с 8 Марта, отметив, что их знания и талант востребованы в бизнесе, экономике и на государственной службе.Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. Впервые идея проведения праздника возникла в начале ХХ века. В Международный женский день отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальных границ или этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий. Во всем мире проходят праздничные мероприятия, конференции, концерты, забеги и фестивали."Вы ярко проявляете себя в культуре, науке и других сферах, где требуется творить и открывать новое. Ваши знания, талант, безупречный деловой стиль востребованы в бизнесе, экономике и на госслужбе. И, конечно, невозможно переоценить роль москвичек в развитии социальной сферы. Учить, лечить, заботиться - это работа, которую вы всегда делаете с душой и на совесть", - написал Собянин на своей официальной странице во "ВКонтакте".Он также отметил, что женщины дарят жизнь и наполняют ее смыслом, вдохновляют на благородные поступки, приносят в мир гармонию и доброту.
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международный женский день, сергей собянин, общество

Собянин поздравил женщин с 8 Марта

10:25 08.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил женщин с 8 Марта, отметив, что их знания и талант востребованы в бизнесе, экономике и на государственной службе.
Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. Впервые идея проведения праздника возникла в начале ХХ века. В Международный женский день отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальных границ или этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий. Во всем мире проходят праздничные мероприятия, конференции, концерты, забеги и фестивали.
"Вы ярко проявляете себя в культуре, науке и других сферах, где требуется творить и открывать новое. Ваши знания, талант, безупречный деловой стиль востребованы в бизнесе, экономике и на госслужбе. И, конечно, невозможно переоценить роль москвичек в развитии социальной сферы. Учить, лечить, заботиться - это работа, которую вы всегда делаете с душой и на совесть", - написал Собянин на своей официальной странице во "ВКонтакте".
Он также отметил, что женщины дарят жизнь и наполняют ее смыслом, вдохновляют на благородные поступки, приносят в мир гармонию и доброту.
С началом весны! – поздравление от российских космонавтов с борта МКС - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
00:50
Российские космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 Марта
 
Международный женский деньСергей СобянинОбщество
 
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