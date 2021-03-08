https://ria.ru/20210308/siriya-1600384483.html
Минобороны сообщило о готовящейся инсценировке химической атаки в Сирии
Минобороны сообщило о готовящейся инсценировке химической атаки в Сирии
Террористы планируют инсценировать химатаку в населенном пункте Кбана в провинции Идлиб в Сирии, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T22:07
2021-03-08T22:07
2021-03-08T22:08
идлиб (мухафаза)
сирия
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Террористы планируют инсценировать химатаку в населенном пункте Кбана в провинции Идлиб в Сирии, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Александр Карпов.Он отметил, что в ЦПВС поступила информация о том, что боевики террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ) подготавливают провокацию в Идлибской зоне деэскалации."Террористы планируют провести в специально построенном лагере в населенном пункте Кбана провинции Идлиб инсценировку химической атаки с привлечением жителей провинции в качестве жертв и пострадавших для обвинения правительственных сил Сирии в применении химического оружия против мирного населения", - сказал Карпов.*Террористическая организация, запрещенная в России
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идлиб (мухафаза), сирия, в мире
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости.
Террористы планируют инсценировать химатаку в населенном пункте Кбана в провинции Идлиб
в Сирии
, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Александр Карпов.
Он отметил, что в ЦПВС поступила информация о том, что боевики террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ) подготавливают провокацию в Идлибской зоне деэскалации.
"Террористы планируют провести в специально построенном лагере в населенном пункте Кбана провинции Идлиб инсценировку химической атаки с привлечением жителей провинции в качестве жертв и пострадавших для обвинения правительственных сил Сирии в применении химического оружия против мирного населения", - сказал Карпов.
*Террористическая организация, запрещенная в России