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Война в Сирии
https://ria.ru/20210308/siriya-1600384247.html
В Сирии при разгоне боевиками протестной акции пострадали 15 человек
В Сирии при разгоне боевиками протестной акции пострадали 15 человек
Пятнадцать человек получили ранения при разгоне боевиками протестной акции мирных жителей в Сирии, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T22:03
2021-03-08T22:03
война в сирии
война в сирии
эль-баб
турция
сирия
в мире
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Пятнадцать человек получили ранения при разгоне боевиками протестной акции мирных жителей в Сирии, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Александр Карпов.Как сообщил Карпов, на фоне гуманитарного кризиса на подконтрольной вооруженным силам Турции территории в Сирии продолжаются протесты местных жителей против незаконных вооруженных формирований."В районе Шейх-Акиль на западе населенного пункта Эль-Баб в ходе разгона боевиками протестной акции мирных жителей, выступающих с требованиями прекращения оккупации, получили ранения 15 человек, около 10 арестованы", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210307/siriya-1600300701.html
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война в сирии, эль-баб, турция, сирия, в мире

В Сирии при разгоне боевиками протестной акции пострадали 15 человек

22:03 08.03.2021
 
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкМашины "Скорой помощи" в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии
Машины Скорой помощи в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Пятнадцать человек получили ранения при разгоне боевиками протестной акции мирных жителей в Сирии, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Александр Карпов.
Как сообщил Карпов, на фоне гуманитарного кризиса на подконтрольной вооруженным силам Турции территории в Сирии продолжаются протесты местных жителей против незаконных вооруженных формирований.
"В районе Шейх-Акиль на западе населенного пункта Эль-Баб в ходе разгона боевиками протестной акции мирных жителей, выступающих с требованиями прекращения оккупации, получили ранения 15 человек, около 10 арестованы", - говорится в сообщении.
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