https://ria.ru/20210308/senegal-1600360744.html
Сенегальского оппозиционера обвинили в изнасиловании
Сенегальского оппозиционера обвинили в изнасиловании
Сенегальский оппозиционер Усман Сонко, задержание которого вызвало массовые протесты в стране, освобожден под судебный надзор после предъявления обвинений в... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T16:44
2021-03-08T16:44
2021-03-08T16:44
сенегал
дакар (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600130190_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_0146a5fdca79c69b78ded4d192045157.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Сенегальский оппозиционер Усман Сонко, задержание которого вызвало массовые протесты в стране, освобожден под судебный надзор после предъявления обвинений в изнасиловании, передает местное агентство APS со ссылкой на адвокатов политика.Сонко был задержан 3 марта в связи с нарушением общественного порядка, когда прибыл в суд для объяснений по поводу жалобы сотрудницы массажного салона. Девушка обвиняет оппозиционера в неоднократных изнасилованиях и угрозах убийством. В понедельник Сонко предъявили обвинение по этому делу и разрешили вернуться домой.В ночь с 4 на 5 марта в Дакаре, его пригородах и других городах страны (Зигиншор, Руфиск, Сен-Луи) прошли манифестации и массовые выступления, вылившиеся в поджоги, акты вандализма и мародерства в отношении частной и муниципальной собственности, а также ожесточенные столкновения с полицией, жандармерией и силами охраны правопорядка. В ходе акций протеста погибли четыре человека.К субботе беспорядки в стране начали стихать, однако оппозиция призвала население вернуться на улицы с понедельника.Ранее МИД РФ рекомендовал россиянам в Сенегале избегать мест скопления людей из-за беспорядков и выразил надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в стране.
https://ria.ru/20210217/gruziya-1597926449.html
https://ria.ru/20210215/tsepkalo-1597559022.html
сенегал
дакар (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600130190_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bdf2bd9f5d913eb3905a4c0265e144f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сенегал, дакар (город), в мире