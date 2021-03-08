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Сенегальского оппозиционера обвинили в изнасиловании
Сенегальского оппозиционера обвинили в изнасиловании
Сенегальский оппозиционер Усман Сонко, задержание которого вызвало массовые протесты в стране, освобожден под судебный надзор после предъявления обвинений в... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T16:44
2021-03-08T16:44
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Сенегальский оппозиционер Усман Сонко, задержание которого вызвало массовые протесты в стране, освобожден под судебный надзор после предъявления обвинений в изнасиловании, передает местное агентство APS со ссылкой на адвокатов политика.Сонко был задержан 3 марта в связи с нарушением общественного порядка, когда прибыл в суд для объяснений по поводу жалобы сотрудницы массажного салона. Девушка обвиняет оппозиционера в неоднократных изнасилованиях и угрозах убийством. В понедельник Сонко предъявили обвинение по этому делу и разрешили вернуться домой.В ночь с 4 на 5 марта в Дакаре, его пригородах и других городах страны (Зигиншор, Руфиск, Сен-Луи) прошли манифестации и массовые выступления, вылившиеся в поджоги, акты вандализма и мародерства в отношении частной и муниципальной собственности, а также ожесточенные столкновения с полицией, жандармерией и силами охраны правопорядка. В ходе акций протеста погибли четыре человека.К субботе беспорядки в стране начали стихать, однако оппозиция призвала население вернуться на улицы с понедельника.Ранее МИД РФ рекомендовал россиянам в Сенегале избегать мест скопления людей из-за беспорядков и выразил надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в стране.
https://ria.ru/20210217/gruziya-1597926449.html
https://ria.ru/20210215/tsepkalo-1597559022.html
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сенегал, дакар (город), в мире

Сенегальского оппозиционера обвинили в изнасиловании

16:44 08.03.2021
 
© REUTERS / Zohra BensemraБеспорядки в Сенегале
Беспорядки в Сенегале - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© REUTERS / Zohra Bensemra
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Сенегальский оппозиционер Усман Сонко, задержание которого вызвало массовые протесты в стране, освобожден под судебный надзор после предъявления обвинений в изнасиловании, передает местное агентство APS со ссылкой на адвокатов политика.
Сонко был задержан 3 марта в связи с нарушением общественного порядка, когда прибыл в суд для объяснений по поводу жалобы сотрудницы массажного салона. Девушка обвиняет оппозиционера в неоднократных изнасилованиях и угрозах убийством. В понедельник Сонко предъявили обвинение по этому делу и разрешили вернуться домой.
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В ночь с 4 на 5 марта в Дакаре, его пригородах и других городах страны (Зигиншор, Руфиск, Сен-Луи) прошли манифестации и массовые выступления, вылившиеся в поджоги, акты вандализма и мародерства в отношении частной и муниципальной собственности, а также ожесточенные столкновения с полицией, жандармерией и силами охраны правопорядка. В ходе акций протеста погибли четыре человека.
К субботе беспорядки в стране начали стихать, однако оппозиция призвала население вернуться на улицы с понедельника.
Ранее МИД РФ рекомендовал россиянам в Сенегале избегать мест скопления людей из-за беспорядков и выразил надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в стране.
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