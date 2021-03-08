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Автоэксперт объяснил, как сдать назад купленную машину
Автоэксперт объяснил, как сдать назад купленную машину
Закон позволяет вернуть автомобиль в салон после покупки, как и любой товар, но лишь при соблюдении ряда норм и требований. Вернуть можно даже машину с... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T02:29
2021-03-08T02:29
fresh auto
денис решетников
россия
покупка
авто
общество
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Автоэксперт объяснил, как сдать назад купленную машину
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Закон позволяет вернуть автомобиль в салон после покупки, как и любой товар, но лишь при соблюдении ряда норм и требований. Вернуть можно даже машину с пробегом, хотя и не во всех случаях. Об этом рассказал агентству "Прайм" руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников.Поскольку автомобиль является сложным техническим средством, вернуть в автосалон его можно в течение 15 дней со дня подписания акта приема-передачи дилером и покупателем. Но не всегда, а лишь если в машине выявлены технические недостатки. Это, к примеру, нечеткое рулевое управление, отсутствие шумоизоляции и т.п. Но если клиенту перестал нравиться цвет или обшивка салона, вернуть машину нельзя. После 15 дней эксплуатации вернуть можно машину, если у нее обнаружен значительный недостаток, требуется длительный или слишком частый ремонт. При этом обнаруженные в автомобиле неполадки должны быть документально зафиксированы экспертом."В документе должно быть прописано, что выявленные недостатки произошли не по вине владельца, иначе это будет трактоваться как неправильная эксплуатация, и никаких выплат за это не предусмотрено", — указал Решетников. В ряде случаев можно даже сдать машину с пробегом.
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fresh auto, денис решетников, россия, покупка, авто, общество

Автоэксперт объяснил, как сдать назад купленную машину

02:29 08.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили в павильоне автосалона
Автомобили в павильоне автосалона - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Закон позволяет вернуть автомобиль в салон после покупки, как и любой товар, но лишь при соблюдении ряда норм и требований. Вернуть можно даже машину с пробегом, хотя и не во всех случаях. Об этом рассказал агентству "Прайм" руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников.
Поскольку автомобиль является сложным техническим средством, вернуть в автосалон его можно в течение 15 дней со дня подписания акта приема-передачи дилером и покупателем. Но не всегда, а лишь если в машине выявлены технические недостатки. Это, к примеру, нечеткое рулевое управление, отсутствие шумоизоляции и т.п. Но если клиенту перестал нравиться цвет или обшивка салона, вернуть машину нельзя.
"В том случае, если неполадки носят технический характер и не получены вследствие действий водителя или пассажиров, можно расторгнуть договор купли-продажи и вернуть полную стоимость авто или заменить на аналогичную модель этого же бренда, либо другой марки после перерасчета покупной цены", — отметил эксперт.
После 15 дней эксплуатации вернуть можно машину, если у нее обнаружен значительный недостаток, требуется длительный или слишком частый ремонт. При этом обнаруженные в автомобиле неполадки должны быть документально зафиксированы экспертом.
"В документе должно быть прописано, что выявленные недостатки произошли не по вине владельца, иначе это будет трактоваться как неправильная эксплуатация, и никаких выплат за это не предусмотрено", — указал Решетников. В ряде случаев можно даже сдать машину с пробегом.
Парковка - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 02:12
Автоэксперт назвал неожиданную ошибку при парковке машины
 
Fresh AutoДенис РешетниковРоссияПокупкаАвтоОбщество
 
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